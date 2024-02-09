Без помощи США Украине российские дроны полетели бы на Европу — Пентагон

Если бы Соединенные Штаты не помогли Украине, российские дроны и ракеты полетели бы на Европу.

Об этом заявила заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности и бывшая советница президента Барака Обамы Селеста Волландер.

— Теми БпЛА, которые, как вы наблюдаете, россияне посылают из Крыма по украинским городам, они могли бы атаковать европейские столицы. Те крылатые ракеты, которые россияне используют против украинской критически важной энергетической инфраструктуры, они угрожали бы союзникам США по НАТО, — сказала она.

Волландер отметила, что в опасности были бы американцы в Европе — от военных, бизнесменов и простых граждан до американских студентов, которые учатся по программам обмена.

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По ее мнению, все это предотвратила поддержка США Украины и прежде всего мужество и мастерство украинцев.

Угроза для Европы не миновала

Россия наладила отношения с Северной Кореей, Китаем и Ираном, чтобы обойти наложенные на нее санкции. На фоне задержек с голосованием в Конгрессе США по помощи Украине, угроза для европейских стран продолжается.

— Украинцы научились воевать, они сдерживают россиян, сорвали их операции в Черном море, возобновили экспорт зерна, обеспечивая Глобальный Юг необходимым. Но поскольку мы не можем поставлять им боеприпасы, средства ПВО, запчасти, то мы вполне можем вернуться к сценарию 2022 года и к угрозе обстрелов Европы, — предупредила она.

Заместитель министра обороны подчеркнула, что США занимают 16-е место в мире с точки зрения соотношения ВВП государства к оказанной помощи Украине.

Как выглядит победа Украины

По мнению представительницы Пентагона, победа Украины — это сохранение ее суверенности, независимости и территориальной целостности. Киев должен самостоятельно определять свою политику национальной безопасности, а также внешнюю и экономическую политику.

— И это цели, которые мы ставим перед собой, — отметила Волландер.

Она еще раз повторила тезис о том, что решение о переговорах с Россией должны принимать только украинцы.

— Мы поддерживаем Украину, мы хотим, чтобы Украина была суверенной, независимой и безопасной, чтобы украинский народ мог жить европейской жизнью, которую он выбрал, и имел безопасность и процветание, — резюмировала заместитель министра.

Ранее Сенат США проголосовал за рассмотрение законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню без выделения средств на охрану южной границы.

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