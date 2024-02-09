Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон: на что способна и основные характеристики
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина закупит у Швеции
Эксклюзив
Можно ли отказаться от мобилизации и какие последствия это будет иметь: объяснение адвоката
Биография
Что известно о Валерии Залужном: генерал, который прошел все ступени военной службы
В Нацполиции рассказали, в каких областях больше всего уклонистов
Мир
Бедрак Виктория, редактор ленты

Без помощи США Украине российские дроны полетели бы на Европу — Пентагон

Без помощи США Украине российские дроны полетели бы на Европу — Пентагон
Фото: Getty Images

Если бы Соединенные Штаты не помогли Украине, российские дроны и ракеты полетели бы на Европу.

Об этом заявила заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности и бывшая советница президента Барака Обамы Селеста Волландер.

— Теми БпЛА, которые, как вы наблюдаете, россияне посылают из Крыма по украинским городам, они могли бы атаковать европейские столицы. Те крылатые ракеты, которые россияне используют против украинской критически важной энергетической инфраструктуры, они угрожали бы союзникам США по НАТО, — сказала она.

Волландер отметила, что в опасности были бы американцы в Европе — от военных, бизнесменов и простых граждан до американских студентов, которые учатся по программам обмена.

Сейчас смотрят

По ее мнению, все это предотвратила поддержка США Украины и прежде всего мужество и мастерство украинцев.

Угроза для Европы не миновала

Россия наладила отношения с Северной Кореей, Китаем и Ираном, чтобы обойти наложенные на нее санкции. На фоне задержек с голосованием в Конгрессе США по помощи Украине, угроза для европейских стран продолжается.

— Украинцы научились воевать, они сдерживают россиян, сорвали их операции в Черном море, возобновили экспорт зерна, обеспечивая Глобальный Юг необходимым. Но поскольку мы не можем поставлять им боеприпасы, средства ПВО, запчасти, то мы вполне можем вернуться к сценарию 2022 года и к угрозе обстрелов Европы, — предупредила она.

Заместитель министра обороны подчеркнула, что США занимают 16-е место в мире с точки зрения соотношения ВВП государства к оказанной помощи Украине.

Как выглядит победа Украины

По мнению представительницы Пентагона, победа Украины — это сохранение ее суверенности, независимости и территориальной целостности. Киев должен самостоятельно определять свою политику национальной безопасности, а также внешнюю и экономическую политику.

— И это цели, которые мы ставим перед собой, — отметила Волландер.

Она еще раз повторила тезис о том, что решение о переговорах с Россией должны принимать только украинцы.

— Мы поддерживаем Украину, мы хотим, чтобы Украина была суверенной, независимой и безопасной, чтобы украинский народ мог жить европейской жизнью, которую он выбрал, и имел безопасность и процветание, — резюмировала заместитель министра.

Ранее Сенат США проголосовал за рассмотрение законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню без выделения средств на охрану южной границы.

Читайте также
Период турбулентности для Украины: выделят ли помощь США и как ВСУ удержат фронт
Без помощи США Украине российские дроны полетели бы на Европу — Пентагон

ЕС, Война в Украине, США, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Глава ГУР Буданов получил звание Героя Украины
Кирило Буданов
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Обстрел Николаевщины дронами Шахед 9 февраля: пожар на ферме тушили до утра
Пожежа
Данилов об Ил-76: Точно могу сказать — пленных там не было
Олексій Данілов
Все еще стремится уничтожить Украину: в ISW оценили псевдоисторические заявления Путина в интервью Карлсону
володимир путін
Видео
В РФ законом разрешили отбирать имущество за “фейки” о российской армии

Совет Федерации РФ единогласно одобрил закон, который предусматривает возможность конфискации имущества за "фейки" о российской армии.

Юлия Сеник
Торговали белыми билетами! В Одесской области задержали военкома и… | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Без помощи США Украине российские дроны полетели бы на Европу — Пентагон
Ракета унесла жизнь мужчины… мощная атака на Николаев | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Без помощи США Украине российские дроны полетели бы на Европу — Пентагон
Оккупанты сосредотачивают мощные силы возле Новомихайловки | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Без помощи США Украине российские дроны полетели бы на Европу — Пентагон
В РФ начнут конфисковывать имущество за “фейки” об армии | Новости Факты ICTV за 07.02.202
Без помощи США Украине российские дроны полетели бы на Европу — Пентагон
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь