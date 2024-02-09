Классическая методика спецслужб РФ: кто такой Борис Надеждин

29 января 2024 года Центризбирком России зарегистрировал кандидатов на президентские выборы, запланированные на март 2024 года. На пост подались — действующий президент Владимир Путин и еще четыре кандидата, среди которых Борис Надеждин.

Однако, политика Бориса Надеждина не допустили к участию в выборах президента России 2024.

Факты ICTV узнали у военного эксперта, что известно о российском политике и может ли он быть подставным лицом.

Сейчас смотрят

Борис Надеждин: что известно о российском политике и его политическом пути

Борис Надеждин — российский политический деятель и преподаватель. 31 октября 2023 года он объявил, что выдвигает свою кандидатуру на президентские выборы в России 2024.

Известно, что Надеждин был единственным среди кандидатов, кто открыто выступал против войны с Украиной. Он заявлял, что так называемая СВО — это роковая ошибка Путина.

23 декабря 2023 года на съезде партии Гражданская инициатива Борис Надеждин был выдвинут кандидатом на президентские выборы, а 28 декабря 2023 года ЦИК допустила его к сбору подписей.

Политиком, к 14 января 2024 года, было собрано примерно 9 тыс. подписей, а после того, как несколько лидеров российской оппозиции призвали граждан России поддержать избирательную кампанию Бориса Надеждина, сбор подписей ускорился. Возле его штабов наблюдались огромные очереди, чтобы поставить подпись. Такая активность была неожиданностью для Кремля.

Российские СМИ утверждают, что в Кремле опасались, что он наберет более 10% и обойдет кандидатов от парламентских партий.

Поэтому 8 февраля 2024 года председатель Центральной избирательной комиссии РФ отказала Борису Надеждину в регистрации кандидатуры на пост президента РФ. Официальной причиной назвали — процент забракованных подписей выше допустимых 5%. То есть поводом для отказа стало слишком большое количество ошибок в собранных подписях граждан.

Согласно российским законам, чтобы ЦИК зарегистрировала кандидата на выборах президента, он должен собрать 100 тыс. подписей граждан по всей стране, выступающих в его поддержку. По словам самого российского политика, он набрал необходимое количество голосов, однако получил отказ в регистрации.

Борис Надеждин, по данным ЦИК РФ, собрал 104 734 подписи, из которых были проверены 60 тыс. В них якобы выявлено 9 147 недействительных подписей — это более 15%. По закону РФ, кандидату отказывают в регистрации, если у него более 5% подписей являются недействительными.

В свою очередь Борис Надеждин заявил, что не согласен с таким решением и будет подавать апелляцию в Верховный Суд РФ.

Может ли быть Борис Надеждин подставным лицом: комментарий эксперта

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, Борис Надеждин — это подставная кандидатура.

Она была создана для того, чтобы вокруг этой кандидатуры сформировать либеральный электорат.

Это давняя классическая методика российских спецслужб — создавать некоего идола, такую кандидатуру, которая используется для того, чтобы контролировать определенные слои общества, несогласные и оппозиционные.

По мнению Александра Коваленко, эти люди самостоятельно объединялись бы вокруг этой кандидатуры. Это значительно упрощало российским спецслужбам идентифицирование тех, кто против российского режима.

— Такая тактика использовалась еще при Советском Союзе. Например, Эдуард Лимонов использовался в таком же формате — чтобы объединять наиболее оппозиционных деятелей советской власти. Тот же Александр Дугин также был одним из таких элементов. Очень хорошо известно, что это представитель российских разведслужб, — прокомментировал военно-политический обозреватель.

Александр Коваленко отметил, что, по его мнению, Надеждин уже выполняет свои функции.

Он объединил вокруг себя оппозицию, возможно, не полностью, а определенный электорат — тех, кто готов голосовать и выступать против войны. Эти люди оставляли свои подписи под его кандидатурой.

Поэтому, фактически, тот, кто оставил свою подпись, собственноручно отдал информацию российским разведслужбам. Затем эти подписи отвезли на избирательные комиссии, они были зарегистрированы, и эти люди были зафиксированы.

— Люди, о которых не знали российские спецслужбы, фактически сами себя выкрыли, — сказал Александр Коваленко.

Дело в том, что это было бы оправдано, если бы оно имело какой-то смысл и будущее. Но мы понимаем, что никакого будущего и смысла в этих выборах для Надеждина нет. В результате будет сформирована огромная база данных тех, кто не согласен, тех, кто против режима и так далее, — прокомментировал военно-политический обозреватель.

Фото: Борис Надєждин

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.