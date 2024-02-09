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В Дании предупредили о вероятном нападении РФ на НАТО в течение 3-5 лет

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Фото: Depositphotos

Потенциал России по производству военной техники на фоне прямых боевых действий в Украине значительно увеличился, поэтому она способна напасть на страну или сразу несколько стран НАТО в течение трех-пяти лет.

Такого мнения придерживается министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, ссылаясь на данные разведки.

Он убежден, что Копенгаген должен ускорить свои военные инвестиции, поскольку уже через несколько лет Москва решится проверить пресловутую 5-ю статью договора между странами Североатлантического альянса (все члены НАТО вступают в войну, если нападению подверглась одна страна в составе блока — прим.).

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— Это не была оценка НАТО в 2023 году. Это новые знания, которые сейчас выходят на первый план, — обозначил Поульсен.

При этом чиновник добавил, что пока прямой угрозы Дании нет, но альянс может столкнуться с гибридными атаками в попытках дестабилизировать ситуацию.

Напомним, по  словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, РФ не сможет угрожать военной агрессией странам внутри НАТО, если блок продолжит вносить инвестиции в свою оборону и проводить учения регулярных армий для усиления обороноспособности.

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Источник: Reuters
Дания, Россия-НАТО
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