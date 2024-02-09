В Австралии ветераны предлагают восстановить вертолеты Taipan, чтобы отправить их Украине

В Австралии ветераны армии и инженеры хотят восстановить вертолеты Taipan, чтобы отправить их в Украину, а не похоронить во время процесса утилизации.

Об этом сообщает вещательная корпорация ABC.

Согласно амбициозному предложению, направленному министру обороны Ричарду Марлзу, процесс утилизации будет немедленно остановлен, чтобы волонтеры могли починить Taipan.

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— Совместными усилиями австралийской общины мы сможем спасти эти ценные вертолеты для страны, которая отчаянно нуждается в военной технике для укрепления и усиления своих возможностей, — сказал бывший солдат Крис Мур.

Указано, что несколько недель назад Украина официально обратилась к Австралии с просьбой приобрести некоторые из этих Taipan, но федеральное правительство отвергло эту идею.

— Разборка парка MRH-90 находится на стадии завершения, и ни один вертолет не находится в летном состоянии, — заявил представитель Министерства обороны.

В то же время источники, знакомые с процессом утилизации, считают, что несколько вертолетов еще могут быть спасены до состояния, пригодного для полетов.

Ранее в Минобороны Австралии заявили, что страна расширит свои обязательства в подготовке новобранцев Вооруженных сил Украины в рамках операции Куду 2024 года.

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