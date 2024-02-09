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Я знаю, что я, черт возьми, делаю! Байден ответил на обвинения о “проблемах с памятью”

Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден эмоционально и несколько гневно отреагировал на доклад специального прокурора, который поставил под сомнение его память.

В отчете спецпрокурора говорилось, что Байдену не будут выдвинуты обвинения за неправильное обращение с секретными документами. А также то, что президент США может выглядеть “пожилым человеком с добрыми намерениями и плохой памятью”.

— Я действительно имею благие намерения, я пожилой человек и я знаю, что я, черт возьми, делаю, — заявил Байден, комментируя отчет.

81-летний президент особенно эмоционально отреагировал на фрагмент доклада, в котором говорилось о том, что он не помнит, в каком году умер его сын Бо. Бо Байден умер от рака в 2015 году, когда его отец был вице-президентом.

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— Есть даже ссылка на то, что я не помню, когда умер мой сын. Как, черт возьми, он посмел поднять этот вопрос? — сказал Байден, добавив, что помнит о смерти сына каждый день.

В своем выступлении в Белом доме Байден подчеркнул, что в докладе содержится вывод о том, что обвинения не были обоснованными, и даже привел конкретные номера страниц, чтобы подкрепить свою позицию.

— Я был рад увидеть, что он пришел к твердому выводу, что никаких обвинений против меня в этом деле не должно быть выдвинуто. Это было исчерпывающее расследование, — сказал президент.

Во время обращения Байден говорил без телесуфлера, отвечая на вопросы журналистов, и даже возвращался к трибуне, чтобы ответить на дополнительные вопросы. Он отверг беспокойство избирателей относительно своего возраста.

Что известно об отчете спецпрокурора

В отчете спецпрокурора Роберта Гура, опубликованном в четверг, президента Джо Байдена не обвинили в преступлении, но в нем говорилось о забывчивом лидере, который не смог должным образом защитить сверхважную секретную информацию.

Отмечается, что Байден намеренно хранил секретную информацию, в частности сверхсекретные документы, и знал, что владеет некоторыми из них, еще в 2017 году. Он также поделился частью этой информации с автором своих мемуаров 2017 года.

Гур решил не выдвигать президенту обвинения по этому делу — прежде всего потому что ничто не доказывает умышленного намерения Байдена незаконно удерживать секретную информацию и из-за его сотрудничества со следствием.

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Я знаю, что я, черт возьми, делаю! Байден ответил на обвинения о “проблемах с памятью”

Однако в политически вредной аргументации Гур написал, что одной из причин, почему Байден не будет привлечен к ответственности, является то, что он предстанет перед присяжными как пожилой человек “с плохой памятью”.

Адвокаты Байдена возразили против такого описания, назвав его “излишеством следствия” и обвинив Гура в пренебрежении правилами и нормами Министерства юстиции.

Телеканал CNN пишет, что отчет, несомненно, станет проблемой во время президентской кампании 2024 года, когда вероятный оппонент Байдена, Дональд Трамп, столкнется с уголовными обвинениями за работу с секретными материалами, даже несмотря на то, что Гур четко дал понять, насколько эти два случая отличаются друг от друга.

Источник: The Washington Post, CNN
Выборы в США, Джо Байден, США
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