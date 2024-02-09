Зарплата в США в 2024 году: сколько зарабатывают американцы и на что могут рассчитывать мигранты

Средняя зарплата в США позволяет человеку арендовать жилье, иметь автомобиль, содержать семью и платить накопительные пенсионные взносы. О том, сколько в среднем зарабатывают американцы, регулирует ли государство размер минимальной зарплаты и как оплачивается труд мигрантов на первых порах, – читайте в материале Фактов ICTV.

Средняя зарплата в США в 2024 году

Заработную плату в Америке не принято рассчитывать за месяц. Чаще используется сумма годового дохода или средний заработок в час.

По предварительным данным Федерального бюро статистики труда США, в январе 2024 года средняя зарплата в США составляла $34,55 в час. При этом работодатели обычно предлагают работу на 40 часов в неделю с двумя выходными, но в среднем люди работают по 34 часа, то есть примерно 136 часов в месяц. В большинстве вакансий нет жесткого графика, и оплата труда производится за отработанное количество часов.

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При такой нагрузке зарплата составляет $1 178,16 в неделю или $4 712,64 в месяц без вычета налогов. В годовом исчислении американцы в среднем зарабатывают $56 551,68. Стоит отметить, что средняя зарплата в США растет примерно на 6% в год.

Минимальная зарплата в США в 2024 году

В США, так же как и в Украине, государство устанавливает размер минимальной заработной платы. В последний раз федеральная ставка минимальной зарплаты была установлена в 2009 году и составляет $7,25 в час.

Существуют также минимальные зарплаты, установленные в каждом конкретном штате. При этом работодатели при назначении зарплаты должны ориентироваться на ту ставку минимальной зарплаты, которая больше на данный момент.

Разрешено оплачивать наемный труд ниже минимальной зарплаты для нескольких категорий граждан:

студентов, которые подрабатывают во время учебы;

нянь;

сиделок;

курьеров по доставке газет;

сельхозработников на небольших фермах;

работников парков развлечений и других сезонных заведений сферы развлечений;

моряков, работающих на иностранных кораблях.

Заработная плата по профессиям в 2023-2024 году

Как и во всем мире, в США существуют более и менее оплачиваемые профессии. К примеру, хорошо зарабатывают врачи, фармацевты, топ-менеджеры, профессора, инвестиционные банкиры, финансовые консультанты, корпоративные юристы, адвокаты и пилоты авиакомпаний.

Хуже всего оплачивается труд в сфере досуга, обслуживания и питания. Большинство рядовых сотрудников на таких предприятиях получают зарплату ниже средней.

Такой труд считается неквалифицированным, и работают в этой сфере в основном люди без образования, студенты и мигранты на стадии адаптации.

Низкооплачиваемой работы в США существенно больше, чем вакансий с высокой зарплатой. За маленькую зарплату в стране работают более 15 млн человек.

Для примера приводим список распространенных профессий и средних годовых зарплат в долларах США за май 2022 года:

бухгалтер – 86 740;

налоговый инспектор – 59 100;

веб-разработчик, программист, тестировщик – 87 580 – 132 930;

архитектор, геодезист, картограф – 71 060 – 86 670;

экономист – 128 180;

психолог – 96 190;

работник отдела кадров – 74 060;

социальный работник – 59 440;

религиозный работник – 58 480;

юрист, судья – 159 710;

помощник юриста – 62 840;

преподаватель колледжа или университета – 96 130;

школьный учитель – 65 580;

воспитатель детского сада – 44 540;

репетитор – 44 820;

библиотекарь – 56 750;

дизайнер – 56 450 – 64 500;

спортсмен – 358 080;

спортивный арбитр, рефери – 49 030;

хореограф – 58 740;

диктор на радио – 155 730;

репортер, журналист – 86 290;

переводчик – 61 730;

редактор – 84 820;

звукорежиссер – 75 590;

фотограф – 50 210;

видеооператор – 69 940;

стоматолог – 180 900;

диетолог – 69 350;

фармацевт – 129 410;

логопед – 89 460;

ветеринар – 129 110;

медсестра – 89 010;

акушерка – 122 450;

врач – 251 990;

санитар – 36 070;

массажист – 57 060;

пожарный – 56 310;

детектив, следователь по уголовным делам – 91 610;

офицер полиции – 71 410;

частный детектив – 59 400;

охранник – 36 700;

шеф-повар – 60 210;

повар – 27 920 – 45 510;

бармен – 34 490;

официант – 33 020;

посудомойка – 29 560;

уборщик – 33 470;

горничная – 31 920;

садовник – 37 270;

парикмахер – 39 350;

мастер маникюра и педикюра – 33 560;

косметолог – 47 790;

носильщик, курьер, консьерж – 36 140;

няня – 29 570;

фитнес-тренер – 50 170;

кассир – 28 730;

продавец – 34 730;

агенты по продаже недвижимости – 65 850;

почтальон – 56 240;

секретарь – 47 670;

сельскохозяйственные рабочие – 35 440;

строительные рабочие – 56 510;

автомеханик – 50 170;

пекарь – 34 140;

мясник – 36 230;

портной, швея – 36 590 – 37 230;

столяр, плотник – 39 750 – 42 120;

пилот самолета, бортинженер – 123 250 – 225 740;

авиадиспетчер – 130 840;

стюардесса – 67 020;

водитель грузовика – 45 020 – 53 090;

таксист – 32 710;

моряк – 53 350;

разнорабочий, грузчик – 36 050;

мусорщик – 45 560.

Сколько нужно зарабатывать в США, чтобы хватило на жизнь в 2024 году

Хорошим годовым доходом в 2024 году считается $100 тыс. на семью из трех человек. Но это очень приблизительная сумма, так как расходы и стоимость жизни сильно отличаются в разных штатах. Так, например, в Оклахоме это будет доход намного выше среднего, а в Нью-Йорке $100 тыс. семье хватит только на самое необходимое.

Оценивая уровень дохода семьи, нужно учитывать, что примерно четверть доходов уйдет на медицинскую страховку и налоги, а зарплата одного из родителей будет покрывать расходы на ребенка, даже с учетом того, что обучение в школе бесплатно. Но при этом почти все детские сады являются частными, а няни тоже обходятся недешево.

Какую зарплату предлагают мигрантам в США

Тем, кто только переехал в США, не знает языка и не является высококвалифицированным специалистом, не приходится сразу рассчитывать на высокие доходы.

Минимальная зарплата, которую предлагают мигрантам, колеблется в пределах $7-12 в час.

И даже если вы готовы работать по 12 часов в день без выходных, работодатель на это вряд ли согласится, так как переработки свыше 40 часов в неделю должны оплачиваться по двойной ставке. Поэтому овертаймы предлагают только тем, чей труд ценится и очень востребован.

Почасовая зарплата может быть даже ниже, в пределах $2 в час. Такое возможно в тех случаях, когда работник получает дополнительные бонусы:

премии;

процент от продаж или дохода;

чаевые.

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