Пакет помощи Украине от США: Сенат продолжил дебаты по законопроекту
Сенат США продолжил дебаты по законопроекту HR 815, содержащему пакет помощи Украине, Израилю и предусматривающему финансирование других приоритетов национальной безопасности на сумму $95,3 млрд.
Голосование состоялось вечером 9 февраля по местному времени.
Голосование за законопроект с пакетом помощи для Украины от США
За рассмотрение законопроекта HR 815 по сути, который предусматривает, в частности, пакет помощи Украине на $60,06 млрд проголосовали 64 сенатора (необходимое количество голосов – 51).
Против — 19 сенаторов.
В настоящее время, отмечает посол Украины в США Оксана Маркарова, уже официально зарегистрировано 70 проектов поправок к HR 815.
– Держим кулаки и продолжаем активную коммуникацию с сенаторами, – добавила Оксана Маркарова.
Следующее заседание запланировано на 12:00 10 февраля (по местному времени).