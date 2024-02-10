Пакет помощи Украине от США: Сенат продолжил дебаты по законопроекту

Сенат США продолжил дебаты по законопроекту HR 815, содержащему пакет помощи Украине, Израилю и предусматривающему финансирование других приоритетов национальной безопасности на сумму $95,3 млрд.

Голосование состоялось вечером 9 февраля по местному времени.

Голосование за законопроект с пакетом помощи для Украины от США

За рассмотрение законопроекта HR 815 по сути, который предусматривает, в частности, пакет помощи Украине на $60,06 млрд проголосовали 64 сенатора (необходимое количество голосов – 51).

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Против — 19 сенаторов.

В настоящее время, отмечает посол Украины в США Оксана Маркарова, уже официально зарегистрировано 70 проектов поправок к HR 815.

– Держим кулаки и продолжаем активную коммуникацию с сенаторами, – добавила Оксана Маркарова.

Следующее заседание запланировано на 12:00 10 февраля (по местному времени).

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