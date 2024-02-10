Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон: на что способна и основные характеристики
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина закупит у Швеции
Эксклюзив
Можно ли отказаться от мобилизации и какие последствия это будет иметь: объяснение адвоката
Биография
Что известно о Валерии Залужном: генерал, который прошел все ступени военной службы
Александр Павлюк может стать новым командующим Сухопутных войск ВСУ: что о нем известно
Мир
Татьяна Забожко, редактор ленты

Пакет помощи Украине от США: Сенат продолжил дебаты по законопроекту

Сенат США
Фото: Getty Images

Сенат США продолжил дебаты по законопроекту HR 815, содержащему пакет помощи Украине, Израилю и предусматривающему финансирование других приоритетов национальной безопасности на сумму $95,3 млрд.

Голосование состоялось вечером 9 февраля по местному времени.

Голосование за законопроект с пакетом помощи для Украины от США

За рассмотрение законопроекта HR 815 по сути, который предусматривает, в частности, пакет помощи Украине на $60,06 млрд проголосовали 64 сенатора (необходимое количество голосов – 51).

Сейчас смотрят

Против — 19 сенаторов.

В настоящее время, отмечает посол Украины в США Оксана Маркарова, уже официально зарегистрировано 70 проектов поправок к HR 815.

– Держим кулаки и продолжаем активную коммуникацию с сенаторами, – добавила Оксана Маркарова.

Следующее заседание запланировано на 12:00 10 февраля (по местному времени).

Сенат США, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зарплата в США в 2024 году: сколько зарабатывают американцы и на что могут рассчитывать мигранты
США Капітолій люди
Не допустим, чтобы Украину разрушил русский медведь — конгрессмены США в Киеве
Брінк і конгресмени США
Что известно о ЗРК NASAMS: тактико-технические характеристики
NASAMS
Я знаю, что я, черт возьми, делаю! Байден ответил на обвинения о “проблемах с памятью”
Джо Байден
Ракеты заканчиваются. В поддержке от США Украина нуждалась еще вчера — Маркарова
Війна в Україні
Видео
В РФ законом разрешили отбирать имущество за “фейки” о российской армии

Совет Федерации РФ единогласно одобрил закон, который предусматривает возможность конфискации имущества за "фейки" о российской армии.

Юлия Сеник
Крушат оккупанта на Запорожье: зрители ICTV собрали на 675 FPV-дронов
Пакет помощи Украине от США: Сенат продолжил дебаты по законопроекту
США будут поставлять Украине ПВО несмотря на дефицит финансирования | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Пакет помощи Украине от США: Сенат продолжил дебаты по законопроекту
Шольц встретится с Байденом! Будут говорить о… | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Пакет помощи Украине от США: Сенат продолжил дебаты по законопроекту
Украинских пленных не было на борту ИЛ-76 — Данилов | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Пакет помощи Украине от США: Сенат продолжил дебаты по законопроекту
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь