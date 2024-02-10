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Президент Венгрии Каталин Новак объявила об отставке – причина

Каталін Новак
Фото: Getty Images

Глава Венгерского государства Каталин Новак объявила о своей отставке после скандала, связанного с ее противоречивым решением о помиловании.

О своем решении она сообщила в обращении к награде в субботу, пишет венгерское издание Index.

– Я совершила ошибку. Решение о помиловании и отсутствие обоснования могли вызвать сомнения. Здесь нет и не может быть сомнений. Я бы никогда не помиловала никого, кто жестоко обращается с детьми. Защита детей — это наш общий долг, — сказала Новак.

Она извинилась перед всеми, кого могла обидеть своим решением и добавила: Сегодня я слагаю с себя полномочия президента.

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Новый президент Венгрии должен быть избран парламентом в течение 30 дней после окончания полномочий предыдущего.

Почему Каталин Новак уходит в отставку

В пятницу, 9 февраля, в Будапеште состоялась акция протеста, в которой приняли участие не менее 1 тыс. человек. Протестующие требовали отставки Каталин Новак с должности президента Венгрии.

Причиной стало ее решение помиловать мужчину, который был осужден как соучастник за сокрытие дела о сексуальном насилии в детском доме.

Мужчина был осужден за то, что заставил нескольких несовершеннолетних воспитанников детского дома отказаться от своих показаний против директора, которого позже осудили за педофилию.

Новак находилась с визитом в Катаре в течение последних нескольких дней, но в субботу внезапно прервала свою поездку и вылетела в Венгрию.

В четверг премьер-министр страны Виктор Орбан объявил о внесении поправки в конституцию после скандала. Она предусматривает невозможность помилования осужденного в случаях преступлений против несовершеннолетних.

Каталин Новак вступила в должность главы государства в мае 2022 года и стала первой женщиной-президентом в истории страны. Как пишут венгерские СМИ, она была более проукраински настроена, чем правительство страны.

Новак дважды посетила Украину с начала войны, последний раз — в августе 2023 года, когда приняла участие в Крымской платформе по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Источники: Index, Portfolio

Венгрия
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