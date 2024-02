Президент Венгрии Каталин Новак объявила об отставке – причина

Глава Венгерского государства Каталин Новак объявила о своей отставке после скандала, связанного с ее противоречивым решением о помиловании.

О своем решении она сообщила в обращении к награде в субботу, пишет венгерское издание Index.

Она извинилась перед всеми, кого могла обидеть своим решением и добавила: Сегодня я слагаю с себя полномочия президента.

Новый президент Венгрии должен быть избран парламентом в течение 30 дней после окончания полномочий предыдущего.

В пятницу, 9 февраля, в Будапеште состоялась акция протеста, в которой приняли участие не менее 1 тыс. человек. Протестующие требовали отставки Каталин Новак с должности президента Венгрии.

Причиной стало ее решение помиловать мужчину, который был осужден как соучастник за сокрытие дела о сексуальном насилии в детском доме.

A protest in BP on Fri PM, demanding resignation of President Novák over her presidential pardon of man who helped cover up sexual abuse of minors by director of children’s home. Crowd also demanded fmr Justice Minister Varga leave public life, as she countersigned decision. pic.twitter.com/pGumdLAW5r

— Telex (@Telexhu) February 9, 2024