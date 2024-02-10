Президент Венгрии Каталин Новак объявила об отставке – причина

Глава Венгерского государства Каталин Новак объявила о своей отставке после скандала, связанного с ее противоречивым решением о помиловании.

О своем решении она сообщила в обращении к награде в субботу, пишет венгерское издание Index.

– Я совершила ошибку. Решение о помиловании и отсутствие обоснования могли вызвать сомнения. Здесь нет и не может быть сомнений. Я бы никогда не помиловала никого, кто жестоко обращается с детьми. Защита детей — это наш общий долг, — сказала Новак.

Она извинилась перед всеми, кого могла обидеть своим решением и добавила: Сегодня я слагаю с себя полномочия президента.

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Новый президент Венгрии должен быть избран парламентом в течение 30 дней после окончания полномочий предыдущего.

Почему Каталин Новак уходит в отставку

В пятницу, 9 февраля, в Будапеште состоялась акция протеста, в которой приняли участие не менее 1 тыс. человек. Протестующие требовали отставки Каталин Новак с должности президента Венгрии.

Причиной стало ее решение помиловать мужчину, который был осужден как соучастник за сокрытие дела о сексуальном насилии в детском доме.

A protest in BP on Fri PM, demanding resignation of President Novák over her presidential pardon of man who helped cover up sexual abuse of minors by director of children’s home. Crowd also demanded fmr Justice Minister Varga leave public life, as she countersigned decision. pic.twitter.com/pGumdLAW5r — Telex (@Telexhu) February 9, 2024

Мужчина был осужден за то, что заставил нескольких несовершеннолетних воспитанников детского дома отказаться от своих показаний против директора, которого позже осудили за педофилию.

Новак находилась с визитом в Катаре в течение последних нескольких дней, но в субботу внезапно прервала свою поездку и вылетела в Венгрию.

В четверг премьер-министр страны Виктор Орбан объявил о внесении поправки в конституцию после скандала. Она предусматривает невозможность помилования осужденного в случаях преступлений против несовершеннолетних.

Каталин Новак вступила в должность главы государства в мае 2022 года и стала первой женщиной-президентом в истории страны. Как пишут венгерские СМИ, она была более проукраински настроена, чем правительство страны.

Новак дважды посетила Украину с начала войны, последний раз — в августе 2023 года, когда приняла участие в Крымской платформе по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Источники: Index, Portfolio

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