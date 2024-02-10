В Румынии поднимали истребители F-16 из-за атаки российских дронов на Одесскую область

В ночь на 10 февраля, когда армия РФ атаковала беспилотниками Одесскую область, в Румынии объявили предупреждение для приграничных населенных пунктов и поднимали истребители F-16.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

Румыния подняла F-16 из-за атаки дронов в Одесской области

Была объявлена воздушная тревога в румынских уездах Тулча и Галац, которые граничат с Одесской областью. Она продолжалась примерно до примерно до 02:50 по местному времени. Впоследствии в 05:00 тревога повторилась и продолжалась до 06:20.

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Отмечается, что в обоих случаях с военно-воздушной базы в Фетеште поднимали самолеты F-16 Военно-воздушных сил Турции “для выполнения поисковых миссий в национальном воздушном пространстве в этой ситуации”.

В сообщении Минобороны Румынии говорится, что ни в одной из двух волн атак на города в Одесской области система радиолокационного наблюдения румынской армии не зафиксировала несанкционированного проникновения в воздушное пространство страны.

Также средства наблюдения и разведки не зафиксировали возможного случайного падения обломков беспилотников, которые использовались во время этих атак, на территорию Румынии.

Министерство обороны Румынии осудило атаки, совершенные РФ на объекты гражданской инфраструктуры в украинских дунайских портах. Их назвали неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного гуманитарного права.

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