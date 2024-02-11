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Екатерина Белоброва, редактор ленты

Блокада границы с Польшей: фермеры высыпали украинское зерно на трассу

вантажівки на кордоні

В результате продолжающихся протестов на границе с Польшей, аграрии высыпали украинское зерно, которое ввозили на фурах через пункт пропуска Дорогуск, на дорогу.

Польские фермеры разрезали болгарками подвесные замки на прицепах грузовиков, которые въехали из Украины.

Об этом сообщили на телеканале RMF24.

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— В один момент они открыли прицепы, в результате чего часть зерна высыпалась на дорогу. Водители повернули обратно в сторону Украины, — рассказала об инциденте  представитель комендатуры муниципальной полиции Ева Чиж.

Она добавила, что украинские водители не прибегли к рукоприкладству в отношении к польским митингующим, что предотвратило более опасную ситуацию вокруг происшествия.

— Мы проводим проверку, устанавливаем личные данные лиц, участвовавших в ней, опрашиваем свидетелей, — подчеркнула правоохранитель.

Массовые забастовки фермеров на границе с Польшей

6 ноября 2023 года польские фермеры начали блокаду пунктов пропуска на украинской границе. Они требовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

17 января в Польше договорились с протестующими о разблокировании движения грузовиков на трех пунктах пропуска до 1 марта.

Однако уже 9 февраля протесты аграриев возобновились на пунктах Медика – Шегини, Хребенное – Рава-Русская и Дорогуск – Ягодин.

Министр сельхозяйства Польши Секерский призвал фермеров как можно скорее прекратить блокаду и понять, что не все проблемы можно устранить сразу. Он также пригласил представителей фермеров прийти в министерство и обсудить их требования, чтобы выработать конкретные решения.

После этого движение грузовиков через пограничный пункт пропуска Шегини-Медика возобновили. Там на момент акции в очереди на регистрацию стояли свыше 220 грузовиков из Украины.

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блокада границы, Украина-Польша, фермери
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