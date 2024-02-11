РФ захочет проверить единство НАТО: эксперт о том, почему в Европе учащаются опасения войны
В Европе участились разговоры о возможности войны России с НАТО потому, что Москва, наверное, к этому готовится и не скрывает планы совершить агрессию.
Такое мнение в эфире Єдиних новин высказал Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.
По его словам, есть определенная разведывательная информация, и 2023 год показал, что у Путина есть такие планы — воевать с НАТО.
Александр Мусиенко напомнил, что одной из задач боевиков Вагнера, которые находились на территории Беларуси, было проникновение на территорию Польши под видом нелегальных мигрантов и совершать там определенные диверсии, при этом изучая реакцию НАТО.
— На сегодня со стороны России могут рассматриваться 2-3 сценария. Об этом, кстати, пишут многие иностранные СМИ, — отмечает эксперт.
Гибридная война РФ с НАТО
По словам Александра Мусиенко, немецкое издание Bild и британское The Telegraph писало, что наступление РФ на европейские страны может начаться с 2024 года. Кремль рассматривает гибридный сценарий — то есть проверить и пошатнуть единство НАТО.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп ранее заявил, что тех, кто не платит, защищать не будут. Россия на этой риторике Трампа может применять определенные сценарии.
— Ну, например, военные вертолеты без опознавательных знаков залетят в страны Балтии и высадится десант. Или рассматривается сценарий в Балтийском море, когда могут зайти российские корабли и начать блокировать проливы в районе Дании. Что будет делать НАТО в этой ситуации? Будет ли оно атаковать российские корабли? Как они (страны НАТО, — Ред.) будут противодействовать? — говорит Александр Мусиенко.
Конвенционная война РФ с НАТО
Что касается конвенционной войны, то эксперт соглашается с генералами НАТО, которые говорят, что это будет через пять-шесть-восемь лет. Потому что России для такой войны надо готовиться.
Кроме того, не надо забывать, что Путин никогда не действует рационально и логично, а как раз наоборот. Надо понимать, что российский диктатор не будет это делать тогда, когда все страны НАТО будут готовы и будут его ждать, говорит Мусиенко.
По его словам, Россия готовится атаковать страны Балтии раньше, чем они будут к тому готовы.
И из этого следует очень простой вывод — Украине нужно давать как можно больше оружия, чтобы побеждать Россию здесь. НАТО должно проявить решимость, что не может быть мирных переговоров до полной победы Украины.