РФ захочет проверить единство НАТО: эксперт о том, почему в Европе учащаются опасения войны

В Европе участились разговоры о возможности войны России с НАТО потому, что Москва, наверное, к этому готовится и не скрывает планы совершить агрессию.

Такое мнение в эфире Єдиних новин высказал Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.

По его словам, есть определенная разведывательная информация, и 2023 год показал, что у Путина есть такие планы — воевать с НАТО.

Сейчас смотрят

Александр Мусиенко напомнил, что одной из задач боевиков Вагнера, которые находились на территории Беларуси, было проникновение на территорию Польши под видом нелегальных мигрантов и совершать там определенные диверсии, при этом изучая реакцию НАТО.

— На сегодня со стороны России могут рассматриваться 2-3 сценария. Об этом, кстати, пишут многие иностранные СМИ, — отмечает эксперт.

Гибридная война РФ с НАТО

По словам Александра Мусиенко, немецкое издание Bild и британское The Telegraph писало, что наступление РФ на европейские страны может начаться с 2024 года. Кремль рассматривает гибридный сценарий — то есть проверить и пошатнуть единство НАТО.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп ранее заявил, что тех, кто не платит, защищать не будут. Россия на этой риторике Трампа может применять определенные сценарии.

— Ну, например, военные вертолеты без опознавательных знаков залетят в страны Балтии и высадится десант. Или рассматривается сценарий в Балтийском море, когда могут зайти российские корабли и начать блокировать проливы в районе Дании. Что будет делать НАТО в этой ситуации? Будет ли оно атаковать российские корабли? Как они (страны НАТО, — Ред.) будут противодействовать? — говорит Александр Мусиенко.

Конвенционная война РФ с НАТО

Что касается конвенционной войны, то эксперт соглашается с генералами НАТО, которые говорят, что это будет через пять-шесть-восемь лет. Потому что России для такой войны надо готовиться.

Кроме того, не надо забывать, что Путин никогда не действует рационально и логично, а как раз наоборот. Надо понимать, что российский диктатор не будет это делать тогда, когда все страны НАТО будут готовы и будут его ждать, говорит Мусиенко.

По его словам, Россия готовится атаковать страны Балтии раньше, чем они будут к тому готовы.

И из этого следует очень простой вывод — Украине нужно давать как можно больше оружия, чтобы побеждать Россию здесь. НАТО должно проявить решимость, что не может быть мирных переговоров до полной победы Украины.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.