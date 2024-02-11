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Столтенберг резко ответил на заявление Трампа о поощрении РФ атаковать НАТО

Столтенберг резко ответил на заявление Трампа о поощрении РФ атаковать НАТО
Фото: Getty Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что любая атака на страну в составе Блока будет встречена решительным и единым ответом.

Таким образом он ответил на заявление американского политика Дональда Трампа, который пригрозил государствам-членам НАТО российскими войсками из-за невыполнения финансовых обязательств.

Столтенберг заметил, что подобная риторика подрывает всю безопасность блока, в том числе безопасность и самих США.

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— Я ожидаю, что независимо от того, кто победит на президентских выборах, Соединенные Штаты останутся сильным и преданным союзником по НАТО, — указал политик.

Напомним, накануне Дональд Трамп во время предвыборной встречи в Конвее заявил, что “поощрял” бы Россию атаковать союзников по НАТО, которые платят слишком мало — не выполняют свои финансовые обязательства.

В Белом доме эти слова назвали ужасными и бессмысленными.

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Источник: The Guardian
Йенс Столтенберг, Дональд Трамп
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