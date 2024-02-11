Столтенберг резко ответил на заявление Трампа о поощрении РФ атаковать НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что любая атака на страну в составе Блока будет встречена решительным и единым ответом.
Таким образом он ответил на заявление американского политика Дональда Трампа, который пригрозил государствам-членам НАТО российскими войсками из-за невыполнения финансовых обязательств.
Столтенберг заметил, что подобная риторика подрывает всю безопасность блока, в том числе безопасность и самих США.
— Я ожидаю, что независимо от того, кто победит на президентских выборах, Соединенные Штаты останутся сильным и преданным союзником по НАТО, — указал политик.
Напомним, накануне Дональд Трамп во время предвыборной встречи в Конвее заявил, что “поощрял” бы Россию атаковать союзников по НАТО, которые платят слишком мало — не выполняют свои финансовые обязательства.
В Белом доме эти слова назвали ужасными и бессмысленными.