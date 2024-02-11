Ситуация на фронте осложнится, если Запад не нарастит поставки оружия – Данилов

Украине необходимо больше вооружения для защиты от полномасштабной российской агрессии. Если западные государства не увеличат поставки ВСУ, то ситуация на фронте станет значительно сложнее.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью иностранным журналистам.

Оружие для Украины

— Ситуация на линии фронта очень сложная. Она никогда не была легкой с 24 февраля 2022 года. Если кто-то думает, что ситуация легкая, то это люди, которые не понимают войны. Нам нужно оружие, оружие, оружие, — подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, ситуация на фронте изменилась после поставки вооружения России из Ирана и Северной Кореи. В случае продолжения указанного сценария все станет значительно сложнее, если Запад существенно не увеличит поставки оружия и боеприпасов для ВСУ.

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Секретарь СНБО отметил, что каждая задержка, в частности, затянутое выделение помощи Украине в Конгрессе США влияет на ситуацию на фронте, однако украинцы не готовы останавливаться в борьбе с агрессией России, потому что нет другого выхода.

Помощь Украине от США

Недавно Сенат США приблизился к решению для рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню без выделения средств на охрану южной границы.

В интервью Фактам ICTV руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, будет ли помощь Украине от США и как можно удержать фронт в течение этого времени.

Источник: RTP

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