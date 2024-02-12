В Молдове недалеко от границы с Украиной нашли обломки Шахеда
11 февраля у населенного пункта Этулия на юге Молдовы рядом с границей Украины были обнаружены обломки ударного дрона.
Предварительная экспертиза показала, что это российский Шахед
Об этом сообщили в Пограничной полиции Республики Молдова.
После прибытия полиции, место обнаружения упавшего дрона было оцеплено. Поздней правоохранители подчеркнули, что фрагменты боевого БпЛА не представляют угрозы мирному населению.
— По данным украинских властей, атака беспилотника произошла в ночь с 9 на 10 февраля на Измаильский район, на территории Украины, недалеко от границы с Республикой Молдова. Есть подозрение, что обнаруженные обломки дрона — это один из дронов, сбитых украинской системой ПВО, — указано в публикации молдовской полиции.
Фрагменты подобраны специалистами Центра технической криминалистики и судебной экспертизы ИГП и подлежат экспертизе.
Дроновая атака РФ 9 февраля
В ночь на 9 февраля российские захватчики применили 16 БпЛА против украинских населенных пунктов.
Запускали захватчики беспилотники из мыса Чауда, что в пока оккупированном Крыму, и Курской области РФ.
Отражали воздушное нападение подразделения мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины.
В результате 10 из 16 Шахедов были уничтожены в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.
Фото: Полиция Молдовы