В РФ родственники мобилизованных продолжают протесты, несмотря на попытки Кремля их подавить — ISW

По всей России продолжаются протесты родственников мобилизованных российских солдат, несмотря на попытки Кремля цензуровать и подавить подобные действия.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

10 февраля российские оппозиционные издания Sota и Mobilization News опубликовали кадры, на которых члены российского общественного движения Путь домой возлагают цветы и собираются у памятников в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге, требуя демобилизации своих родственников.

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Члены Пути домой пришли в предвыборный штаб кандидата в президенты России Владислава Даванкова в Москве и передали письма с призывом к демобилизации.

При этом российские власти пытались подвергнуть цензуре акцию протеста членов Пути домой у могилы неизвестного солдата в Москве и на Манежной площади.

По мнению аналитиков ISW, попытки Кремля дискредитировать движение Путь домой свидетельствуют об отчаянном стремлении руководства страны закрыть подобные движения, особенно в преддверии президентских выборов в России в марте 2024 года.

Напомним, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали по меньшей мере 930 российских оккупантов.

Источник : ISW

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