Война против Украины повлияла на дефицит врачей в РФ – анализ разведки Британии

Война против Украины вызвала дефицит врачей и медицинских работников по всей РФ, говорят в разведке Минобороны Великобритании.

Анализируя влияние полномасштабного вторжения на медицинский сектор России, там отметили, что после мобилизации в сентябре 2022 года медицинских работников предупредили не покидать страну, однако до 2% российских врачей выехали из страны, чтобы избежать призыва.

— Кроме того, около 3 000 медработников, вероятно, были мобилизованы для оказания медицинской помощи во время боевых действий, — отмечают в разведке.

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Ссылаясь на данные российского Минздрава, британская разведка констатирует, что медсектору РФ не хватает около 26,5 тыс. врачей и 58,2 тыс. среднего медицинского персонала, при этом в 22 регионах наблюдается значительный дефицит врачей, а еще в семи — он оценивается как острый.

— Другая оценка от января 2024 года свидетельствует о том, что за предыдущие 15 месяцев количество врачей сократилось на 7 500 человек, что объясняется длительным рабочим днем и низкой оплатой труда, — говорится в отчете разведки.

Там убеждены, что тенденция к сокращению количества медицинских работников в России, вероятно, не изменится в этом году.

Полномасштабная война в Украине длится уже 718-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине можно проследить, где ведутся бои, а на карте воздушных тревог в Украине посмотреть, где сейчас угроза атаки врага.

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