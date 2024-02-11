Япония выделит $106 млн на послевоенное восстановление Украины
Япония выделит 15,8 млрд йен ($106 млн) на восстановление Украины в семи сферах, которые пострадали от ведения боевых действий, инициированных Россией.
В частности, эти средства пойдут на восстановление инфраструктуры и разминирование украинских территорий.
Об этом сообщает Kyodo News, ссылаясь на собственные источники.
Ожидается, что правительства двух стран договорятся об участии Японии в послевоенном восстановлении Украины и подпишут более 10 меморандумов о сотрудничестве на конференции 19 февраля в Токио.
Японские журналисты указали, что токийский саммит пройдет накануне второй годовщины вторжения России в Украину, в то время, когда растет обеспокоенность по поводу сокращения военной поддержки Киеву со стороны западных стран.
Согласно источникам, указанные средства будут использованы для приобретения оборудования по разминированию и временных мостов, а также других ресурсов, срочно необходимых для содействия усилиям по восстановлению нашей страны, пострадавшей от российских атак.
Также финансирование от Японии предусматривает:
- расширение сельского хозяйства;
- улучшение гуманитарной ситуации,
- биотехнологии и развитие промышленности;
- информационные технологии,
- совершенствование управления и меры по борьбе с коррупцией.
Напомним, в январе Токио выделил для помощи Украине $37 млн, которые пойдут на закупку систем для обнаружения дронов.