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Екатерина Белоброва, редактор ленты

Япония выделит $106 млн на послевоенное восстановление Украины

Японія
Фото: Unsplash

Япония выделит 15,8 млрд йен ($106 млн) на восстановление Украины в семи сферах, которые пострадали от ведения боевых действий, инициированных Россией.

В частности, эти средства пойдут на восстановление инфраструктуры и разминирование украинских территорий.

Об этом сообщает Kyodo News, ссылаясь на собственные источники.

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Ожидается, что правительства двух стран договорятся об участии Японии в послевоенном восстановлении Украины и подпишут более 10 меморандумов о сотрудничестве на конференции 19 февраля в Токио.

Японские журналисты указали, что токийский саммит пройдет накануне второй годовщины вторжения России в Украину, в то время, когда растет обеспокоенность по поводу сокращения военной поддержки Киеву со стороны западных стран.

Согласно источникам, указанные средства  будут использованы для приобретения оборудования по разминированию и временных мостов, а также других ресурсов, срочно необходимых для содействия усилиям по восстановлению нашей страны, пострадавшей от российских атак.

Также финансирование от Японии предусматривает:

  •  расширение сельского хозяйства;
  • улучшение гуманитарной ситуации,
  • биотехнологии и развитие промышленности;
  • информационные технологии,
  • совершенствование управления и меры по борьбе с коррупцией.

Напомним, в январе Токио выделил для помощи Украине $37 млн, которые пойдут на закупку систем для обнаружения дронов.

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відновлення України, макрофінансова допомога, Япония
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