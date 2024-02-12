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Марта Бондаренко, редактор ленты

ЦАХАЛ нанес серию ударов на юге сектора Газа: что известно

Ізраїль Цахал гаубиця M109
Фото: Getty Images

Армия обороны Израиля провела серию ударов по объектам террористов в районе Шабура на юге сектора Газа.

Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

В ходе совместной операции ЦАХАЛ, ИСА и полиции Израиля в Рафахе ночью были спасены два израильских заложника: Фернандо Симон Марман (60 лет) и Луис Хар (70 лет). Оба были похищены боевиками ХАМАС 7 октября из кибуца Нир-Ицхак.

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Состояние мужчин удовлетворительное, их отправили на медицинское обследование в больницу.

Заложники находились на втором этаже здания, которое подорвали зарядом взрывчатки во время рейда. При этом велась интенсивная перестрелка с соседними зданиями.

— Силы безопасности продолжат использовать все средства, чтобы вернуть заложников домой, — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

В пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что более миллиона гражданских, скопившихся в городе Рафах на юге Газы, имеют возможность эвакуироваться до того, как ЦАХАЛ начнет там операцию.

Нетаньяху поручил ЦАХАЛу и Минобороны представить кабинету министров планы эвакуации палестинского гражданского населения из южной части сектора Газа и ликвидации батальонов ХАМАСа в районе Рафах, сообщает издание The Times of Israel.

— Невозможно достичь военной цели ликвидации ХАМАСа и оставить четыре батальона ХАМАСа в Рафахе. Очевидно, что массированная операция в Рафахе требует эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий, — говорится в заявлении.

Палестинское руководство заявило, что планы Нетаньяху в отношении Рафаха направлены на вытеснение палестинского народа с его земли.

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Война Израиля с ХАМАС

7 октября 2023 года ХАМАС начал обстрел территории Израиля из сектора Газа. За первые дни боевики убили 1200 гражданских и военных, похитили около 250 человек.

22 января в секторе Газа Израиль потерял рекордное количество солдат за сутки.

Премьер Беньямин Нетаньяху заявил, что и после завершения войны Иерусалим должен не допустить возрождения террористических организаций, которые будут угрожать Израилю.

Война в Израиле, Сектор Газа
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