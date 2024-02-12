Налоги в США в 2024 году: ставки, декларация о доходах и налоговый зачет

В США, как и во всем мире, существует система налогообложения физических лиц, которая предусматривает не только взимание, но и возврат налоговых платежей для уязвимых категорий граждан с низким доходом. О том, какие налоги платят американцы, о налоговых ставках и условиях возврата налоговых сумм — читайте в материале Фактов ICTV.

Какие налоги платят граждане и резиденты в США

Граждане США и иностранцы, постоянно проживающие в стране, должны платить федеральные и местные (на уровне штата и муниципалитета) налоги. К основным налогам относятся:

подоходный налог , сумма которого зависит от размера дохода и налоговой ставки;

налог на имущество физических лиц , который взимается не во всех штатах, исходя из стоимости личного имущества (автомобиля, лодки, коммерческой техники);

налог на недвижимость (в большинстве случаем платится на местном уровне), который зависит от рыночной стоимости дома, его местоположения и состояния;

налог с продаж (покупок) рассчитывается в процентах от продажной цены приобретаемого вами товара и зависит от вида приобретенного товара.

Подоходный налог в США в 2024 году

В США принята прогрессивная ставка налога от 10% до 37% в зависимости от суммы годового дохода. Налогом на доходы физических лиц облагаются:

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доходы от трудоустройства (зарплаты, компенсации, бонусы и премии);

пассивные доходы от владения капиталом (дивиденды, проценты, роялти);

доходы от сдачи в аренду недвижимости или техники;

доходы от прироста капитала (продажа активов, имущества, корпоративных прав);

доходы самозанятых лиц (доход частных предпринимателей, доход членов партнерств).

При этом существует необлагаемый налогом минимальный доход:

для одиноких (холостых) людей – $12 950;

для супружеских пар – $25 900.

То есть, если ваш годовой доход, как холостого человека составляет $50 тыс., то из этой суммы вычитается $12 950, а из остатка ($37 050) нужно будет заплатить подоходный налог.

Величина налоговой ставки в зависимости от годового дохода в долларах США для холостых людей:

10% – до 10 275;

12% – от 10 276 до 41 775;

22% – от 41 776 до 89 075;

24% – от 89 076 до 170 050;

32% – от 170 051 до 215 950;

35% – от 215 951 до 539 900;

37% – более 539 900.

Величина налоговой ставки в зависимости от годового дохода в долларах США для семейных пар:

10% – до о 20 550;

12% – от 20 551 до 83 550;

22% – от 83 551 до 178 150;

24% – от 178 151 до 340 100;

32% – от 340 101 до 431 900;

35% – от 431 901 до 647 850;

37% – более 647 850.

Кто должен подавать декларацию о доходах в США

Если вы являетесь гражданином США или иностранцем-резидентом, то необходимость подавать декларацию зависит от:

вашего валового дохода;

возраста;

статуса (семейное положение, глава домохозяйства и т.д.).

Также необходимо подать декларацию, если вы имеете право на налоговые льготы и возврат налогов.

Налоговая декларация подается, если общий годовой доход превысил:

$13 850 – для одиноких людей младше 65 лет;

$15 700 – для одиноких людей старше 65 лет;

$27 700 – для супругов до 65 лет, подающих совместную декларацию;

$30 700 – для супругов старше 65 лет, подающих совместную декларацию;

$5 – для женатых людей, подающих раздельные декларации;

$27 700 – для вдовцов и вдов до 65 лет;

$29 200 – для вдовцов и вдов старше 65 лет.

Существует еще одна категория налогоплательщиков, которая обязана подавать декларацию о доходах – главы домохозяйств. К этой категории относятся неженатые люди, которые за год оплатили более половины расходов на содержание дома.

К таким расходам относятся:

арендная плата;

проценты по ипотеке;

налоги на недвижимость;

страхование дома;

ремонт и работы по поддержанию надлежащего состояния жилья;

коммунальные услуги;

еда для всех, кто проживает вместе с главой домохозяйства.

В расходы на содержание дома не включаются:

покупка одежды;

оплата образования;

расходы на медицинское обслуживание;

поездка в отпуск;

страхование жизни;

расходы на транспорт.

Главы домохозяйств до 65 лет подают налоговую декларацию, если их годовой доход превысил $20 800, а старше 65 лет – при доходе свыше $22 650.

В налоговой декларации указываются все доходы налогоплательщика, в том числе:

незаработанный доход (налогооблагаемые проценты, обычные дивиденды и распределения прироста капитала, пособия по безработице, налогооблагаемые пособия по соцобеспечению, пенсии, аннуитеты и распределение нетрудового дохода от траста);

заработанный доход (зарплата, чаевые, профессиональные гонорары, облагаемые налогом стипендии).

Система возврата налогов в США

В США существует федеральный налоговый зачет (EITC), который дает финансовую поддержку налогоплательщикам с низким и умеренным доходом. Многие работающие семьи благодаря EITC получают больше денег, чем платят в виде федерального подоходного налога. Подавляющее большинство льгот по этой программе получают семьи с детьми.

Согласно данным Налогового управления США, в 2021 году право на EITC могли получить:

работающие американцы с заработанным доходом ниже $51,464 ($57,414 в случае совместной декларации семейной пары);

те, кто получил доход от инвестиций менее $10 тыс. за год;

лица, у которых есть действительный номер социального страхования на момент подачи декларации за 2021 год;

те лица, которые были гражданами США или иностранцами-резидентами в течение всего года.

Максимальная сумма EITC для плательщиков без детей за 2021 год составляет $1 502, а для для супругов с тремя и более детьми, подающих совместную налоговую декларацию, – $6 728.

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