Налоги в США в 2024 году: ставки, декларация о доходах и налоговый зачет
В США, как и во всем мире, существует система налогообложения физических лиц, которая предусматривает не только взимание, но и возврат налоговых платежей для уязвимых категорий граждан с низким доходом. О том, какие налоги платят американцы, о налоговых ставках и условиях возврата налоговых сумм — читайте в материале Фактов ICTV.
Какие налоги платят граждане и резиденты в США
Граждане США и иностранцы, постоянно проживающие в стране, должны платить федеральные и местные (на уровне штата и муниципалитета) налоги. К основным налогам относятся:
- подоходный налог, сумма которого зависит от размера дохода и налоговой ставки;
- налог на имущество физических лиц, который взимается не во всех штатах, исходя из стоимости личного имущества (автомобиля, лодки, коммерческой техники);
- налог на недвижимость (в большинстве случаем платится на местном уровне), который зависит от рыночной стоимости дома, его местоположения и состояния;
- налог с продаж (покупок) рассчитывается в процентах от продажной цены приобретаемого вами товара и зависит от вида приобретенного товара.
Подоходный налог в США в 2024 году
В США принята прогрессивная ставка налога от 10% до 37% в зависимости от суммы годового дохода. Налогом на доходы физических лиц облагаются:
- доходы от трудоустройства (зарплаты, компенсации, бонусы и премии);
- пассивные доходы от владения капиталом (дивиденды, проценты, роялти);
- доходы от сдачи в аренду недвижимости или техники;
- доходы от прироста капитала (продажа активов, имущества, корпоративных прав);
- доходы самозанятых лиц (доход частных предпринимателей, доход членов партнерств).
При этом существует необлагаемый налогом минимальный доход:
- для одиноких (холостых) людей – $12 950;
- для супружеских пар – $25 900.
То есть, если ваш годовой доход, как холостого человека составляет $50 тыс., то из этой суммы вычитается $12 950, а из остатка ($37 050) нужно будет заплатить подоходный налог.
Величина налоговой ставки в зависимости от годового дохода в долларах США для холостых людей:
- 10% – до 10 275;
- 12% – от 10 276 до 41 775;
- 22% – от 41 776 до 89 075;
- 24% – от 89 076 до 170 050;
- 32% – от 170 051 до 215 950;
- 35% – от 215 951 до 539 900;
- 37% – более 539 900.
Величина налоговой ставки в зависимости от годового дохода в долларах США для семейных пар:
- 10% – до о 20 550;
- 12% – от 20 551 до 83 550;
- 22% – от 83 551 до 178 150;
- 24% – от 178 151 до 340 100;
- 32% – от 340 101 до 431 900;
- 35% – от 431 901 до 647 850;
- 37% – более 647 850.
Кто должен подавать декларацию о доходах в США
Если вы являетесь гражданином США или иностранцем-резидентом, то необходимость подавать декларацию зависит от:
- вашего валового дохода;
- возраста;
- статуса (семейное положение, глава домохозяйства и т.д.).
Также необходимо подать декларацию, если вы имеете право на налоговые льготы и возврат налогов.
Налоговая декларация подается, если общий годовой доход превысил:
- $13 850 – для одиноких людей младше 65 лет;
- $15 700 – для одиноких людей старше 65 лет;
- $27 700 – для супругов до 65 лет, подающих совместную декларацию;
- $30 700 – для супругов старше 65 лет, подающих совместную декларацию;
- $5 – для женатых людей, подающих раздельные декларации;
- $27 700 – для вдовцов и вдов до 65 лет;
- $29 200 – для вдовцов и вдов старше 65 лет.
Существует еще одна категория налогоплательщиков, которая обязана подавать декларацию о доходах – главы домохозяйств. К этой категории относятся неженатые люди, которые за год оплатили более половины расходов на содержание дома.
К таким расходам относятся:
- арендная плата;
- проценты по ипотеке;
- налоги на недвижимость;
- страхование дома;
- ремонт и работы по поддержанию надлежащего состояния жилья;
- коммунальные услуги;
- еда для всех, кто проживает вместе с главой домохозяйства.
В расходы на содержание дома не включаются:
- покупка одежды;
- оплата образования;
- расходы на медицинское обслуживание;
- поездка в отпуск;
- страхование жизни;
- расходы на транспорт.
Главы домохозяйств до 65 лет подают налоговую декларацию, если их годовой доход превысил $20 800, а старше 65 лет – при доходе свыше $22 650.
В налоговой декларации указываются все доходы налогоплательщика, в том числе:
- незаработанный доход (налогооблагаемые проценты, обычные дивиденды и распределения прироста капитала, пособия по безработице, налогооблагаемые пособия по соцобеспечению, пенсии, аннуитеты и распределение нетрудового дохода от траста);
- заработанный доход (зарплата, чаевые, профессиональные гонорары, облагаемые налогом стипендии).
Система возврата налогов в США
В США существует федеральный налоговый зачет (EITC), который дает финансовую поддержку налогоплательщикам с низким и умеренным доходом. Многие работающие семьи благодаря EITC получают больше денег, чем платят в виде федерального подоходного налога. Подавляющее большинство льгот по этой программе получают семьи с детьми.
Согласно данным Налогового управления США, в 2021 году право на EITC могли получить:
- работающие американцы с заработанным доходом ниже $51,464 ($57,414 в случае совместной декларации семейной пары);
- те, кто получил доход от инвестиций менее $10 тыс. за год;
- лица, у которых есть действительный номер социального страхования на момент подачи декларации за 2021 год;
- те лица, которые были гражданами США или иностранцами-резидентами в течение всего года.
Максимальная сумма EITC для плательщиков без детей за 2021 год составляет $1 502, а для для супругов с тремя и более детьми, подающих совместную налоговую декларацию, – $6 728.