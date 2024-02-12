Сенат сделал следующий шаг на пути к принятию помощи Украине — Маркарова
11 февраля Сенат США сделал следующий шаг на пути к принятию законопроекта HR 815 о международной помощи, включающем Украину.
67 сенаторов, при 60 необходимых, поддержали решение о приостановлении дебатов по замене оригинального текста законопроекта HR 815 на текст, ранее предложенный сенатором-демократом Пати Мюррей, против проголосовавших 27 сенаторов.
Об этом у себя на Facebook написала посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.
— Следующим шагом является голосование за утверждение замены текста, которое может состояться не раньше понедельника, 12 февраля, — заметила она.
Отмечается, что демократическое большинство в Сенате приняло это решение, продемонстрировав мощное двухпартийное единство вопреки оппозиции консервативной части Республиканской партии и 45-му президенту США Дональду Трампу.
Судьба законопроекта
Однако, если законопроект в конечном итоге будет принят Сенатом, он будет направлен в Палату представителей, где неясно, когда и проведет ли спикер Майк Джонсон голосование по нему.
Многие республиканцы в Палате представителей выступают против дальнейшей помощи Украине, а Трамп выступает против принятия закона, который можно рассматривать как победу президента Джо Байдена.