Сенат сделал следующий шаг на пути к принятию помощи Украине — Маркарова

11 февраля Сенат США сделал следующий шаг на пути к принятию законопроекта HR 815 о международной помощи, включающем Украину.

67 сенаторов, при 60 необходимых, поддержали решение о приостановлении дебатов по замене оригинального текста законопроекта HR 815 на текст, ранее предложенный сенатором-демократом Патти Мюррей. Против выступили 27 сенаторов.

Об этом на своей Facebook-странице написала посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.

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— Следующим процедурным шагом является голосование за утверждение замены текста, которое может состояться… не раньше понедельника, 12 февраля, — заметила она.

По данным западных СМИ, Сенат США преодолел последнее процедурное препятствие на пути принятия пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму $95,3 млрд. Для Украины, в частности, предлагается выделить $60,06 млрд.

Отмечается, что демократическое большинство в Сенате приняло это решение, продемонстрировав мощное двухпартийное единство вопреки оппозиции консервативной части Республиканской партии и 45-му президенту США Дональду Трампу.

Голосование 11 февраля делает возможным окончательное принятие законопроекта в Сенате в ближайшие дни.

Судьба законопроекта

Однако, если законопроект в конечном итоге будет принят Сенатом, он будет направлен в Палату представителей, где неясно, когда и проведет ли спикер Майк Джонсон голосование по нему.

Часть республиканцев в Палате представителей выступают против дальнейшей помощи Украине, а Трамп выступает против принятия закона, который можно рассматривать как победу президента Джо Байдена.

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