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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Венгрия заблокировала новый пакет санкций против РФ из-за Китая — FT

Венгрия заблокировала новый пакет санкций против РФ из-за Китая — FT
Фото: Getty Images

Венгрия заблокировала принятие нового 13-го пакета санкций ЕС против России. На этот раз причиной стал Китай.

Об этом сообщила газета The Financial Times, ссылаясь на слова европейских чиновников.

На заседании в среду, 14 февраля, Будапешт был единственным, кто не поддержал этот пакет санкций, направленный против почти 200 человек и организаций из России, Китая и других стран, которые помогают РФ в военных действиях.

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— Венгры не согласились из-за китайских компаний, — сказал один из чиновников.

Другой чиновник, информированный о переговорах, дипломатично охарактеризовал их как “очень плодотворный обмен мнениями”. По его словам, венгерский посол попросил немного больше времени для анализа содержания предложений.

Новый пакет санкций предусматривает, в частности, ограничения против трех китайских компаний и одной в Индии. В случае одобрения это будет первый случай, когда бизнес в материковом Китае и Индии попадет под санкции ЕС.

По словам чиновников, дискуссии будут продолжаться и, вероятно, министры стран-членов поднимут этот вопрос на заседании на следующей неделе. Сторонники пакета санкций надеются достичь согласия до следующей среды, чтобы успеть ко второй годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля.

В то же время, на этой же встрече послы наконец согласовали юридические тексты, необходимые для запуска пакета поддержки Украины на сумму €50 млрд, который был согласован лидерами ЕС две недели назад после решения Орбана снять вето. После этого он должен быть одобрен Европарламентом, а средства начнут поступать в начале следующего месяца.

Источник: Financial Times
Європейський Союз, Война в Украине, Китай, Санкції проти Росії, Венгрия
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