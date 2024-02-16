Можно ли получить временную защиту во второй раз: какие страны принимают украинцев

У украинцев, которые уехали за границу, спасаясь от войны, может возникнуть необходимость сменить страну пребывания или на время вернуться на родину. Это может привести к потере предоставленной временной защиты и социальной помощи.

О том, можно ли получить временную защиту во второй раз, в каких странах и на каких условиях, читайте в материале Фактов ICTV.

Можно ли получить временную защиту во второй раз – условия

Согласно Директиве Евросоюза о временной защите, получить ее могут украинцы, покинувшие родину после 24 февраля 2022 года. Документ о предоставлении временной защиты выдается страной, принимающей беженцев, сроком на один год, но его могут продлить, если война будет продолжаться дольше, то есть сохранятся препятствия для возвращения граждан Украины домой.

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Кроме того, п. 4 ст. 26 Директивы предусматривает возможность изменить страну временной защиты. Для этого необходимо аннулировать уже предоставленную временную защиту и получить соответствующий документ. После этого беженцам прекращают выплаты социальной помощи, а также отменяется их право на трудоустройство.

После отмены временной защиты украинцы с биометрическим паспортом могут находиться в странах Шенгенской зоны не более 90 дней, в течение которых они должны либо вернуться домой, либо получить временную защиту повторно в другом государстве.

Можно ли получить временную защиту и дополнительные условия предоставления — каждая европейская страна устанавливает самостоятельно. Поэтому следует сначала выяснить правила регистрации беженцев в консульстве страны, где вы хотите получить временную защиту. К тому же каждый случай рассматривается индивидуально, а окончательное решение о повторном убежище остается за государством, которое его предоставляет.

Директива о временной защите не действует в странах, ассоциированных с Шенгеном – Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии. В этих государствах действуют другие условия защиты украинских беженцев.

Где можно получить временную защиту во второй раз – список стран

Некоторые страны создали более благоприятные условия для предоставления временной защиты, чем другие. Но все равно в каждой из них есть дополнительные условия для получения убежища.

Среди государств, где можно получить временную защиту во второй раз:

Германия . Решение о предоставлении временной защиты принимается миграционной службой на местном уровне, поэтому условия в разных городах и землях могут отличаться. Одно правило действует на всей территории страны – самостоятельно выбрать место жительства могут только те, кто переезжает к родственникам, остальных Центр первичного приема распределяет в населенные пункты по своему усмотрению. На сайте федерального миграционного ведомства можно найти подробную информацию о временном убежище на украинском языке.

Нидерланды . Предоставляют повторную временную защиту при условии отказа от нее в другой стране. Поэтому перед выездом из предыдущей страны следует позаботиться об оформлении необходимых документов об отмене предоставленного статуса.

Румыния . Предоставляет украинцам повторную временную защиту. Всю необходимую информацию можно получить на сайте Dopomoha.ro, доступном на украинском языке.

Испания . Для получения повторной временной защиты беженцы должны обратиться в один из Центров CREADE, расположенных в Аликанте, Барселоне, Мадриде и Малаге. Место жительства определяется по усмотрению уполномоченных чиновников, а дополнительную информацию для беженцев на украинском языке можно найти на сайте полиции.

Португалия . Для получения повторной временной защиты необходимо отменить ее в той стране, где она была получена впервые, и предоставить этому документальное подтверждение. Для поддержки украинцев в Португалии создан украиноязычный портал PortugalForUkraine, где можно найти всю необходимую информацию и контакты.

Хорватия . Повторное убежище предоставляется при условии отказа от прежнего статуса в другом государстве. Подать заявку на временную защиту можно онлайн на сайте Croatia4Ukraine.

Какие страны не предоставляют временную защиту во второй раз

На вопрос, можно ли получить временную защиту во второй раз во всех странах Европы, ответ, к сожалению, один – нет.

Украинцам, которые после начала войны получили временную защиту в одном из государств Европы, второй раз ее не предоставят в следующих странах:

Чехия . Во временной защите откажут и тем, кто имел вид на жительство или долгосрочную визу более 90 дней, в том числе в Великобритании и Канаде.

Польша . Упразднила предоставление повторной защиты в 2023 году. Но украинцам разрешено пребывание на территории Польши без социальной поддержки.

Швейцария . Отказывает в повторной временной защите в большинстве случаев. Исключение могут сделать для тех, кто хочет переехать из Польши или Германии – стран, испытывающих перегрузку из-за потока беженцев.

Норвегия. Можно ли получить временную защиту во второй раз в Норвегии? Нет, при любых условиях.

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