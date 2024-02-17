Ядерный электромагнитный импульс: CNN озвучил детали разработки Россией оружия для космоса

Россия пытается разработать ядерное космическое оружие, которое могло бы уничтожить спутники, создав мощную энергетическую волну при взрыве, что может вывести из строя огромное количество коммерческих и правительственных спутников, от которых зависит активность во всем мире: от разговоров по мобильным телефонам до оплаты счетов и использования Интернета

Об этом пишут CNN со ссылкой на три источника, знакомых с данными американской разведки об этом оружии.

Источники телеканала предоставили более подробное понимание того, над чем работает Россия, и какую угрозу это может представлять, чем правительство США раскрывало ранее.

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Республиканский представитель Майк Тернер из Огайо, председатель комитета по разведке Палаты представителей, вызвал в среду ажиотаж в Вашингтоне, когда выступил с заявлением о том, что его комитет “располагает информацией о серьезной угрозе национальной безопасности”. К пятнице президент Джо Байден публично подтвердил, что Тернер имел в виду новый российский ядерный противоспутниковый потенциал, но официальные лица упорно отказываются обсуждать эту тему, ссылаясь на строго секретный характер разведданных.

Что такое ядерный ЭМИ

Это оружие все еще находится в стадии разработки и пока не выведено на орбиту, публично подчеркивают представители администрации Байдена. Но если оно будет применено, говорят чиновники, оно перейдет опасный рубикон в истории ядерного оружия и может вызвать чрезвычайные нарушения повседневной жизни, которые трудно предсказать, пишет CNN.

Этот вид нового оружия, известный военно-космическим экспертам как ядерный электромагнитный импульс (ЭМИ), который создаст импульс электромагнитной энергии и поток высокозаряженных частиц, которые пронесутся через космос и выведут из строя другие спутники, вращающиеся вокруг Земли.

Байден в пятницу публично подчеркнул, что “нет никакой ядерной угрозы для народа Америки или любого другого места в мире в связи с тем, что Россия делает в данный момент”.

— Все, что они делают и/или будут делать, относится к спутникам и космосу и потенциально может повредить эти спутники, — сказал он.

Министерство обороны и разведывательное сообщество США уже много лет отслеживают усилия России по разработке широкого спектра противоспутникового оружия, включая ЭМИ.

По словам одного из представителей оборонного ведомства, в последние месяцы поступает множество разведывательной информации, связанной именно с усилиями России по разработке противоспутникового потенциала с ядерной силовой установкой.

Но недавно Россия добилась прогресса в своих усилиях по разработке ядерного ЭМИ — родственной, но гораздо более тревожной технологии.

— Мы знаем о том, что Россия стремится к подобным возможностям уже много-много месяцев, если не несколько лет. Но только в последние недели разведывательное сообщество смогло с большей долей уверенности оценить, каким именно образом Россия продолжает его разрабатывать, — заявил в четверг официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Что говорит разведка США

По словам Байдена, разведывательное сообщество “выяснило, что существует возможность запустить в космос систему, которая теоретически может нанести ущерб”, но “пока этого не произошло”.

— Это не новая концепция, и как концепция она восходит к концу холодной войны, — сказал один из американских чиновников.

Однако, по их словам, “большие опасения вызывает то, что любое возможное ЭМИ-устройство на орбите может привести в негодность значительную часть орбит”, создав минное поле из выведенных из строя спутников, которые “затем окажутся опасными для любых новых спутников, которые мы попытаемся вывести на орбиту для замены или ремонта существующих спутников”.

На данный момент остается непонятным, сможет ли разработанное устройство повлиять на GPS и ядерные спутники управления, которые работают на более высокой орбите, чем огромное количество коммерческих и правительственных спутников, проносящихся по низкой околоземной орбите. Эти более крупные спутники спроектированы так, чтобы быть неприступными для ядерного взрыва, но бывший высокопоставленный представитель космического ведомства в Пентагоне сказал CNN, что “они могут быть уязвимы” в зависимости от того, насколько близко они находятся к ЭМИ, насколько они стары и насколько сильным был взрыв.

Оружие последнего шанса

Эксперты говорят, что такое оружие способно уничтожить огромные группировки малых спутников, таких как Starlink компании SpaceX, который успешно используется Украиной в ее продолжающейся войне с Россией.

По словам американского чиновника и других источников, это почти наверняка будет “оружием последнего шанса” для России, поскольку оно нанесет такой же ущерб любым российским спутникам, которые также находятся в этом районе.

Также остается неясным, насколько хорошо развита эта технология. В последние годы в России произошел ряд публичных неудач с ядерными технологиями. В 2019 году семь россиян погибли в результате ядерной аварии, которая произошла, когда Москва пыталась восстановить крылатую ракету с ядерным двигателем, упавшую в Белое море во время неудачного испытания.

Тем не менее, недавняя оценка разведки о прогрессе России настолько встревожила некоторых законодателей на Капитолийском холме, что Тернер направил приглашение всем членам Палаты представителей ознакомиться с информацией по этому вопросу.

Вскоре после этого он выступил с неопределенным публичным заявлением, которое заставило общественность обратить внимание на этот вопрос.

Несколько источников, знакомых с этим вопросом, заявили, что обнародование разведданных нанесло огромный ущерб, поскольку источник был невероятно чувствительным. По словам этих источников, разведывательное сообщество сейчас ломает голову над тем, как сохранить доступ к нему.

Представители администрации Байдена утверждают, что если Россия запустит ядерный ЭМИ, это станет первым в истории нарушением Договора о космосе от 1967 года, который запрещает размещение оружия массового уничтожения в космическом пространстве.

— Это было бы нарушением Договора о космосе, под которым подписались более 130 стран, включая Россию, — сказал Кирби в четверг, не сообщив подробностей.

В последние годы Россия вышла из нескольких договоров о контроле над вооружениями, в результате чего архитектура контроля над вооружениями после холодной войны оказалась практически выпотрошенной.

Источник : CNN

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