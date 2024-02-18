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В РФ сняли с должности командующего ЧФ после уничтожения Цезаря Куникова — разведка Британии

Цезарь Куніков
Фото: Getty Images

В России вероятно сняли с должности командующего Черноморского флота (ЧФ РФ) адмирала Виктора Соколова после уничтожения большого десантного корабля Цезарь Куников.

Об этом сообщают в разведке Британии.

15 февраля российские пропагандисты сообщили о том, что командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова лишили должности.

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— По аналогии с его предшественником Игорем Осиповым, можно предположить, что это является результатом успеха Украины в потоплении различных кораблей под его командованием. Стиль руководства Соколова также мог сыграть определенную роль в его увольнении, — отмечает британская разведка.

Заметим, что Министерство обороны России официально пока не сообщало об увольнении Соколова.

Вероятно Соколова заменили вице-адмиралом Сергеем Пинчуком, который будет занимать должность исполняющего обязанности командующего ЧФ РФ до завершения внутреннего расследования потопления Цезаря Куникова.

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Напомним, 14 февраля стало известно об уничтожении российского корабля Цезарь Куников во временно оккупированном Крыму.

Корабель, Росія, флот РФ, Чорноморський флот РФ
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