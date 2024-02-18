В РФ сняли с должности командующего ЧФ после уничтожения Цезаря Куникова — разведка Британии

В России вероятно сняли с должности командующего Черноморского флота (ЧФ РФ) адмирала Виктора Соколова после уничтожения большого десантного корабля Цезарь Куников.

Об этом сообщают в разведке Британии.

15 февраля российские пропагандисты сообщили о том, что командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова лишили должности.

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— По аналогии с его предшественником Игорем Осиповым, можно предположить, что это является результатом успеха Украины в потоплении различных кораблей под его командованием. Стиль руководства Соколова также мог сыграть определенную роль в его увольнении, — отмечает британская разведка.

Заметим, что Министерство обороны России официально пока не сообщало об увольнении Соколова.

Вероятно Соколова заменили вице-адмиралом Сергеем Пинчуком, который будет занимать должность исполняющего обязанности командующего ЧФ РФ до завершения внутреннего расследования потопления Цезаря Куникова.

Напомним, 14 февраля стало известно об уничтожении российского корабля Цезарь Куников во временно оккупированном Крыму.

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