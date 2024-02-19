План на случай победы Трампа. В ЕС думают над дополнением к НАТО — WP

Европейские чиновники в частном порядке обсуждали создание общеконтинентального дополнения к НАТО на случай победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Об этом сообщает The Washington Post.

Указано, что такой вариант мог бы работать вместе с американскими гарантиями безопасности, а также служить надежной альтернативой, если американские гарантии будут отменены.

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Издание пишет, что сейчас эти разговоры завязаны на привычных спорах. В частности, Франция и Германия не могут прийти к согласию относительно того, кто будет оплачивать счета.

— Восточная Европа не полностью доверяет решимости Западной Европы противостоять российским угрозам. И непонятно, как они построят ядерный щит над континентом — и даже если они это сделают, то в худшем случае ядерной войны они не смогут сравниться с российским арсеналом, — говорится в материале.

Некоторые чиновники сосредотачиваются на том, чтобы зафиксировать обязательства США накануне ноябрьских выборов. Высокопоставленные американские политики говорят, что в реальности они не так много могут сделать для того, чтобы ограничить принятие внешнеполитических решений будущими администрациями.

В то же время некоторые структуры, которые они обсуждают — например, долгосрочное обязательство по предоставлению военной помощи Украине — потребуют отчетов о состоянии дел и других действий, которые могут помешать Трампу полностью отказаться от обещаний США.

Немецкий депутат Европарламента Анна Нойманн отметила, что, несмотря на выборы в США, страны ЕС должны объединиться и “усилить свою игру в сфере безопасности”.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал три ключевые причины, почему США в дальнейшем будут оставаться в НАТО.

Источник : The Washington Post

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