Масштабный пожар в Москве тушили три вертолета и поезд: что известно
Мощный пожар в Москве ликвидировали до половины второго ночи 3 мая.
Пожар в Москве: что известно
Пожар в Москве, вспыхнувший вечером 2 мая, тушили ориентировочно четыре часа.
В Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ ограничились лишь уведомлением, что возгорание произошло в трехэтажном административно-производственном здании.
В то же время росСМИ со ссылкой на свои источники отметили, что в столице России горит завод по производству искусственного камня.
В частности, возгорание произошло в мебельном цеху на третьем этаже и начало быстро распространяться по зданию.
Впоследствии огнем охватило 2,5 тыс. кв. м.
На 1 тыс. кв. м частично обрушилась кровля.
На укрощение огня было брошено 120 спасателей и 35 единиц техники.
Однако менее чем через час пришлось привлекать авиацию Московского авиационного центра.
В частности, три вертолета сбросили на охваченное огнем здание 235 т воды.
После полуночи стало известно, что к тушению привлекали еще и пожарный поезд.
Источник: МЧС России, SHOT
Фото: МЧС России