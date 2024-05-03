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Татьяна Забожко, редактор ленты

Масштабный пожар в Москве тушили три вертолета и поезд: что известно

Пожежа в Москві 2-3 травня 2024

Мощный пожар в Москве ликвидировали до половины второго ночи 3 мая.

Пожар в Москве: что известно

Пожар в Москве, вспыхнувший вечером 2 мая, тушили ориентировочно четыре часа.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ ограничились лишь уведомлением, что возгорание произошло в трехэтажном административно-производственном здании.

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В то же время росСМИ со ссылкой на свои источники отметили, что в столице России горит завод по производству искусственного камня.

В частности, возгорание произошло в мебельном цеху на третьем этаже и начало быстро распространяться по зданию.

Впоследствии огнем охватило 2,5 тыс. кв. м.

На 1 тыс. кв. м частично обрушилась кровля.

На укрощение огня было брошено 120 спасателей и 35 единиц техники.

Однако менее чем через час пришлось привлекать авиацию Московского авиационного центра.

В частности, три вертолета сбросили на охваченное огнем здание 235 т воды.

После полуночи стало известно, что к тушению привлекали еще и пожарный поезд.

Источник: МЧС России, SHOT

Фото: МЧС России

Москва, Пожар, Росія
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