Улучшили оборонные линии: Кирби об использовании ВСУ первой партии оружия от США
Первые поступления военной помощи США позволили украинским войскам укрепить свои оборонные позиции.
Это тот приоритет, который поставили перед собой ВСУ после длительной задержки американского вооружения и боеприпасов.
Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга 2 мая.
— Они укрепили свою оборону. Сейчас это первоочередная задача, потому что, в частности, на Донбассе, как вы знаете, они потеряли часть территории на Авдеевском направлении, потому что полгода не получали поддержки от США, которая сейчас начинает поступать, — обозначил он.
При этом американский чиновник подчеркнул, что решения о дальнейшем применении вооружения и в каких боевых операциях — принадлежат исключительно Киеву без вмешательства извне.
— Важно одно: ВСУ продолжают получать помощь от Соединенных Штатов, — резюмировал Кирби.
Военная помощь США Украине на $61 млрд
24 апреля президент Джо Байден подписал законопроект о передаче Украине военной помощи на сумму почти $61 млрд, переданный ему из Конгресса США после голосования.
Документ почти полгода лежал в Палате представителей, становился предметом споров и разногласий.
Однако когда он все-таки был принят и подписан, поставка американского вооружения напрямую на фронт в Украине стала вопросом одной-двух недель.