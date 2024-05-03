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Екатерина Белоброва, редактор ленты

Улучшили оборонные линии: Кирби об использовании ВСУ первой партии оружия от США

Джон Кірбі
Фото: Getty Images

Первые поступления военной помощи США позволили украинским войскам укрепить свои оборонные позиции.

Это тот приоритет, который поставили перед собой ВСУ после длительной задержки американского вооружения и боеприпасов.

Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга 2 мая.

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— Они укрепили свою оборону. Сейчас это первоочередная задача, потому что, в частности, на Донбассе, как вы знаете, они потеряли часть территории на Авдеевском направлении, потому что полгода не получали поддержки от США, которая сейчас начинает поступать, — обозначил он.

При этом американский чиновник подчеркнул, что решения о дальнейшем применении вооружения и в каких боевых операциях — принадлежат исключительно Киеву без вмешательства извне.

— Важно одно: ВСУ продолжают получать помощь от Соединенных Штатов, — резюмировал Кирби.

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Военная помощь США Украине на $61 млрд

24 апреля президент Джо Байден подписал законопроект о передаче Украине военной помощи на сумму почти $61 млрд, переданный ему из Конгресса США после голосования.

Документ почти полгода лежал в Палате представителей, становился предметом споров и разногласий.

Однако когда он все-таки был принят и подписан, поставка американского вооружения напрямую на фронт в Украине стала вопросом одной-двух недель. 

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Источник: Укринформ
Белый дом, військова допомога, Джон Кірбі, США-Украина
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