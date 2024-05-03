Прекращение консульских услуг для украинцев за рубежом: что говорят эксперты о последствиях

25 апреля прекратили предоставлять консульские услуги украинцам за рубежом. Такие ограничения будут действовать, пока те не обновят свои документы в ТЦК.

Что этому предшествовало, какие настроения такое решение вызвало у стран ЕС, будет ли способствовать возвращению военнообязанных граждан в страну и какие долгосрочные последствия это будет иметь – читайте в материале Фактов ICTV.

Что предшествовало

Прекращению предоставления консульских услуг за рубежом мужчинам призывного возраста предшествовало принятие Верховной Радой законопроекта о мобилизации и подписания этого документа президентом Украины Владимиром Зеленским.

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В законе предусматривается, в частности, что мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления админуслуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете призывника.

К тому же, военнообязанные украинцы на период действия военного положения должны постоянно носить с собой военно-учетный документ и предъявлять его по требованию полиции или работников ТЦК.

Реакция Комитета Рады на решение МИД

Комитет Рады заявил, что хочет вызвать представителей МИД для разъяснения распоряжения о прекращении предоставления консульских услуг за рубежом.

Со своей стороны вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать украинских мужчин из-за границы.

Кроме того, в мае в Украину с визитом приедет еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Илва Йоханссон для обсуждения с властями государства вопроса дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом, поскольку действующий механизм временной защиты в ЕС будет действовать до марта 2025 года.

– Поэтому ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в страну, которая воюет, не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений, давайте не забывать, что война продолжается и мы должны ее выиграть, – сказала она.

Реакция ЕС на прекращение консульских услуг украинцам

Государства уже отреагировали на прекращение предоставления консульских услуг украинцам за рубежом.

В Минобороны Литвы заявили, что могли бы помочь нашему государству вернуть мужчин. Однако страна пока ожидает, какое решение относительно этого вопроса примет Польша, которая не исключает возможности содействовать данному процессу.

– Никто, конечно, не будет их собирать и отвозить в Украину – этого не будет. Но (можно ограничить этих лиц, – Ред.) в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах – это варианты, которые я слышу от польской стороны. Поэтому давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, возможно, он подойдет и для Литвы, – сказал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

В частности, как в комментарии Фактам ICTV сказал аналитик Украинского института будущего Илия Куса, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш говорил о том, что страна не против поднять эту тему, если ее вынесут на повестку дня на уровне ЕС.

— То есть Польша согласна обсудить вопрос о статусе украинских беженцев в целом, если его поднимут на уровне Евросоюза. И, судя по заявлениям властей страны, они никаких односторонних шагов делать не будут. Плюс нет механизма — они не могут просто взять и незаконным образом депортировать сотни тысяч людей. Скорее всего, от них ожидать каких-то действий не стоит, — добавляет Куса.

А в МВД Эстонии заявили, что не планируют высылать украинских мужчин призывного возраста из страны, однако те будут лишены возможности путешествовать.

– Министерство внутренних дел не имеет плана принудительной репатриации граждан Украины, которые законно проживают в Эстонии, сбежали из-за войны, в том числе граждан Украины, которые относятся к целевой группе возможной украинской мобилизации, – сказала советница.

В МИД Чехии отметили, что не будут поддерживать украинцев, которые уклоняются от мобилизации. Сейчас там находятся почти 95 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 65 лет.

— Я понимаю проблему выезда украинских мужчин призывного возраста из Украины. Чехия давно поддерживает украинских беженцев, мы приветствуем их на своей территории. Но не тех, кто пытается избежать законной обязанности призыва в армию, — сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

В Германии заявили, что решение Украины о прекращении предоставления консульских услуг за рубежом не повлияет на статус беженцев для наших граждан там.

Как отмечает аналитик Украинского института будущего, позиция стран ЕС в целом такова — если Евросоюз захочет поднять тему украинских беженцев, то будет это делать на уровне Европейского Союза, но не более.

Настроения украинских мужчин за границей

Решение о прекращении предоставления консульских услуг за рубежом украинцы встретили негативно. Об этом свидетельствует опрос наших мужчин в возрасте от 25 до 50 лет в Португалии, Польше, Дубае, Испании и Ирландии, который специально для Фактов ICTV провела социолог и корпоративный психолог, владелица и основательница телеграмм-комьюнити Украинцы в Порто/Португалия Анастасия Веселовская.

— Спектр мнений относительно этого вопроса действительно негативный, даже у тех украинцев. Глобально с начала 2024 года наблюдалась тенденция, что мужчины пытались как можно быстрее оформить второй заграничный паспорт через паспортные сервисы (будки) в ЕС, а после последних новостей — началось еще больше негатива, что нужно легализоваться в других странах, — рассказывает социолог.

Таким образом, по словам Веселовской, решение о предоставлении консульских услуг украинским мужчинам за рубежом побуждает их к более быстрой легализации и получению гражданства в других странах, в том числе и постоянного проживания.

Самые частые эмоции, которые испытывают мужчины из-за последних событий: раздражение, отчаяние, гнев, бессилие, беспокойство и разочарование. Также среди настроений преобладает печаль.

— Растущее недовольство и снижение доверия к украинской власти. Существует непонимание и разочарование в действиях государственных институтов. Ощущение, что правительство дистанцируется от своих граждан за рубежом, создавая препятствия для обновления документов, необходимых для легальной работы и проживания за рубежом. Есть беспокойство, что новые ограничения могут вызвать рост коррупции для оформления необходимых документов, — говорит эксперт.

Ощутимо и возмущение, что власть приравнивает людей, которые эмигрировали законно к тем, кто сбежал, и уклонистам. К тому же еще одной ключевой тенденцией является намерения полного или частичного отказа от связей с Украиной.

Вот, какие мнения относительног прекращения предоставления консульских услуг за рубежом высказывают украинские мужчины в иностранных странах:

— Что 100% даст этот закон, так это увеличит ненависть украинцев за рубежом к власти, и это будет еще один из аргументов (возможно, даже для кого-то и решающим) не возвращаться в Украину вообще.

— Идет война, потому власть должна как-то реагировать на вызовы. Почему принято такое решение — я не знаю, могу только догадываться. Думаю, что это решение является правильным, поскольку стимулирует мужчин не нарушать законодательство о воинском учете. Понятно, что будет возмущать любое ограничение, но с другой стороны нужно дать понять людям, что нужно соблюдать определенные правила страны, гражданином которой ты являешься. Запрет касается не всех мужчин, а тех кто, не имеет соответствующих документов. Жаль, что люди читают только кликбейтные заголовки новостей, не вникая в суть вопроса.

— Возвращаться не хочется после такого, потому что есть ощущение, что все гайки будут закручены. Немного грустно, что будучи далеко, я постоянно доначу, плюс плачу украинские налоги. А такая ситуация не мотивирует делать это в дальнейшем.

По мнению Веселовской, перечисленные тенденции могут иметь длительные последствия для взаимодействия государства с его гражданами за рубежом, привести к дальнейшему оттоку капитала из страны и росту социальной напряженности в обществе, что может повлиять на политическую стабильность в Украине.

Поспособствует ли возвращению мужчин домой

По мнению аналитика, ЕС не будет принимать каких-то резких решений, вроде массовой депортации граждан призывного возраста обратно домой.

— Скорее всего, страны ЕС не будут депортировать украинцев, проживающих за рубежом. Это официальная позиция абсолютно всех стран на уровне ЕС. И, в принципе, у этих государств миграционное законодательство очень похоже. Например, в Польше, если посмотреть на процедуру депортации, станет понятно, что нельзя депортировать человека, если он, например, не объявлен в международный розыск и нет запроса на его экстрадицию. Нельзя взять любого человека с улицы и вывезти из страны, поскольку процедура депортации достаточно сложная — объясняет аналитик.

Следствием прекращения предоставления консульских услуг украинцам за рубежом, скорее всего, станет то, что европейские государства сократят помощь нашим беженцам, отдельным их категориям, которые, например, не имеют работы или недостаточно интегрировались на месте.

— Это, вероятно, максимум, что они будут делать в отношении данного вопроса, что, скорее всего, будет решаться на уровне отдельных государств, а не на уровне всего ЕС. В частности, я не думаю, что они будут ограничивать выплаты именно мужчинам, потому что это дискриминация. По их законам так нельзя. Просто будет тенденция к сокращению выплат, которая уже итак есть, к примеру, в Польше, – добавляет Илия Куса.

Действия по уменьшению сумм выплат обусловлены тем, что государства стремятся сократить расходы на беженцев, плюс желают стимулировать людей искать работу, интегрироваться по месту своего проживания в той или иной стране.

— Но точно не для того, чтобы вытеснить их из страны. Я такой тенденции не вижу. Эта история не сработает в пользу решения проблемы возвращения военнообязанных украинцев из-за границы, а тем более их дальнейшей мобилизации в ряды ВСУ, — подчеркнул эксперт.

Долгосрочные последствия решения

Существенных последствий эта история не будет иметь, и в будущем Украина может даже ослабить ограничения относительно предоставления консульских услуг за рубежом.

— Я не удивлюсь, что в будущем Украина ослабит все эти ограничения или из-за негативной реакции общества, или из-за того, что европейские страны не захотят особо сотрудничать в этом направлении, — добавляет Илия Куса.

Кроме того, по мнению эксперта, эта история, наоборот, может стимулировать часть украинских беженцев больше интегрироваться в странах, где они проживают, остаться там дольше, чем планировали.

Но, по его мнению, это, конечно, в зависимости от человека, все индивидуально. Илия Куса выражает сомнения, что ограничения будут действовать долго, поскольку проблему они не решают.

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