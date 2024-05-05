Для нас это капитуляция: Нетаньягу отверг соглашения с ХАМАС для завершения войны
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньягу отвергает подписание соглашение с ХАМАС ради прекращения войны на Ближнем Востоке и не будет отдавать приказ о выводе ЦАХАЛ из Газы.
По его словам, подобные договоренности сродни капитуляции израильской стороны.
Слова политика передает The Times of Israel.
Позиция Нетаньягу
— Израиль не согласится на требования Хамаса, которые означают капитуляцию, и будет продолжать боевые действия до тех пор, пока все его цели не будут достигнуты, — обозначил Нетаньягу.
Он добавил, что для Иерусалима неприемлема остановка боевых действий, при которых боевики ХАМАС снова возьмут сектор Газа под контроль, восстановят инфраструктуру вооружений и продолжат представлять угрозу для южных регионов Израиля, соседствующих с Палестиной.
Война на Ближнем Востоке — США призывают к прекращению боевых действий
В Белом доме США настаивают на необходимости прекращения военных действий на Ближнем Востоке.
Для этого госсекретарь Энтони Блинкен обратился к ХАМАС с призывом пойти на условия Израиля, а именно отпустить всех израильских заложников и прекратить атаки на мирных территориях.