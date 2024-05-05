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Екатерина Белоброва, редактор ленты

Для нас это капитуляция: Нетаньягу отверг соглашения с ХАМАС для завершения войны

Война в Израиле — Нетаньягу не собирается подписывать соглашения с ХАМАС
Фото: Getty Images

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньягу отвергает подписание соглашение с ХАМАС ради прекращения войны на Ближнем Востоке и не будет отдавать приказ о выводе ЦАХАЛ из Газы.

По его словам, подобные договоренности сродни капитуляции израильской стороны.

Слова политика передает The Times of Israel.

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Позиция Нетаньягу

— Израиль не согласится на требования Хамаса, которые означают капитуляцию, и будет продолжать боевые действия до тех пор, пока все его цели не будут достигнуты, — обозначил Нетаньягу.

Он добавил, что для Иерусалима неприемлема остановка боевых действий, при которых боевики ХАМАС снова возьмут сектор Газа под контроль, восстановят инфраструктуру вооружений и продолжат представлять угрозу для южных регионов Израиля, соседствующих с Палестиной.

Война на Ближнем Востоке — США призывают к прекращению боевых действий

В Белом доме США настаивают на необходимости прекращения военных действий на Ближнем Востоке.

Для этого госсекретарь Энтони Блинкен обратился к ХАМАС с призывом пойти на условия Израиля, а именно отпустить всех израильских заложников и прекратить атаки на мирных территориях.

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Израиль, Биньямин Нетаньяху, Война в Израиле
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