Министр Воздушных сил США полетал на F-16 под управлением искусственного интеллекта
Министр Воздушных сил США Фрэнк Кендалл совершил полет на истребителе F-16, которым управлял искусственный интеллект. Он принял участие в имитированном воздушном бою с другим самолетом F-16, которым управлял человек.
Истребитель F-16 с искусственным интеллектом
По информации издания Associated Press, полет проходил на базе Воздушных сил США Эдвардс, расположенной посреди пустыни.
Истребителем F-16 под названием Vista управлял искусственный интеллект, отмечают журналисты.
Самолет совершал маневры на скорости более 885 км в час, во время которых давление на тело министра Воздушных сил США было в пять раз больше силы тяжести.
Второй истребитель F-16 под руководством человека вступил с первым самолетом в имитированный воздушный бой, чтобы вынужденно заставить искусственный интеллект занять уязвимое положение, однако этого не произошло.
Как отмечают иностранные журналисты, эксперимент завершился успешно. Сейчас Vista является уникальной разработкой, которая есть только в наличии в США.
Программное обеспечение Vista обрабатывает значительные объемы данных в симуляторе, а позже проверяет собственные выводы во время реальных полетов.
После полета сведения возвращаются в симулятор, а искусственный интеллект повторно их обрабатывает. Как утверждается, система обучается во время каждого боя, даже имея возможность побеждать пилотов в воздушных боях.