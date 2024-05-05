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Юлия Захарченко, редактор ленты

Министр Воздушных сил США полетал на F-16 под управлением искусственного интеллекта

В США министр полетал на истребителе F-16 под управлением искусственного интеллекта
Фото: Getty Images

Министр Воздушных сил США Фрэнк Кендалл совершил полет на истребителе F-16, которым управлял искусственный интеллект. Он принял участие в имитированном воздушном бою с другим самолетом F-16, которым управлял человек.

Истребитель F-16 с искусственным интеллектом

По информации издания Associated Press, полет проходил на базе Воздушных сил США Эдвардс, расположенной посреди пустыни.

Истребителем F-16 под названием Vista управлял искусственный интеллект, отмечают журналисты.

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Самолет совершал маневры на скорости более 885 км в час, во время которых давление на тело министра Воздушных сил США было в пять раз больше силы тяжести.

Второй истребитель F-16 под руководством человека вступил с первым самолетом в имитированный воздушный бой, чтобы вынужденно заставить искусственный интеллект занять уязвимое положение, однако этого не произошло.

Как отмечают иностранные журналисты, эксперимент завершился успешно. Сейчас Vista является уникальной разработкой, которая есть только в наличии в США.

Программное обеспечение Vista обрабатывает значительные объемы данных в симуляторе, а позже проверяет собственные выводы во время реальных полетов.

После полета сведения возвращаются в симулятор, а искусственный интеллект повторно их обрабатывает. Как утверждается, система обучается во время каждого боя, даже имея возможность побеждать пилотов в воздушных боях.

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військовий літак, Истребитель F-16, Літаки, США, Штучний інтелект
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