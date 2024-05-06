Визит Си во Францию: изменит ли Макрон мнение Китая о войне РФ против Украины

Си Цзиньпин, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, с 5 мая начал свое турне по Европе и первой остановкой стала Франция, где китайский лидер имел два дня переговоров с французскими политиками, а также политиками Евросоюза.

Это первый визит Си в Европу с 2019 года. В рамках своего турне председатель Китая также проведет переговоры в Сербии и Венгрии. Ожидается, что он будет выступать за сохранение статус-кво, как в вопросах войны России против Украины, или вопросах торговли между ЕС и Китаем.

Какие существуют разногласия между Пекином и Брюсселем, чего ожидать от визита лидера КНР в Европу, а также о том, как это повлияет на российско-украинскую войну — Факты ICTV поговорили с политологом Олесей Яхно.

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Встреча Си, Макрона и фон дер Ляйен

Открывая первую трехстороннюю встречу, на которой присутствовала руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что координация с Пекином по “большим кризисам”, включая войну РФ против Украины, является “абсолютно решающей”, и призвал к “справедливым правилам для всех” в торговле между Европой и Китаем.

— Будущее нашего континента будет очень четко зависеть от нашей способности продолжать развивать отношения с Китаем сбалансированным образом, — сказал Макрон.

В свою очередь Си заявил, что Китай и ЕС должны “оставаться партнерами” и “осуществлять стратегическую координацию” и таким образом “делать новые взносы в мировой мир и развитие”.

На сегодня Европа обеспокоена тем, что, официально сохраняя нейтралитет в отношении конфликта в Украине, Китай, по сути, поддерживает Россию, которая использует китайские станки в производстве оружия.

— Необходимо приложить больше усилий, чтобы ограничить поставки в Россию товаров двойного назначения, которые попадают на поле боя, — заявила фон дер Ляйен после переговоров, добавив, что “это действительно влияет на отношения между ЕС и Китаем”.

Она добавила, что Франция и ЕС также “рассчитывают на то, что Китай использует все свое влияние на Россию, чтобы положить конец российской агрессии против Украины”, заявив, что и Европа, и Китай “имеют общий интерес в мире и безопасности”.

Фон дер Ляйен также сказала, что она “уверена”, что Си будет продолжать играть “важную роль” в деэскалации напряженности из-за ядерных угроз со стороны России.

О чем говорили лидеры

И Макрон, и фон дер Ляйен отметили, что торговля была приоритетом на переговорах, подчеркнув, что Европа должна защищать свои “стратегические интересы” в экономических отношениях с Китаем.

— Европа не будет уклоняться от принятия жестких решений, необходимых для защиты своей экономики и безопасности, — сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что существуют “дисбалансы, которые остаются значительными” и “вызывают большое беспокойство”, выделив китайские субсидии на электромобили и сталь, которые “заполонили европейский рынок”.

На переговорах Си отрицал наличие проблемы избытка китайских производственных мощностей в мировой торговле и заявил, что Китай и Европа должны решать торговые разногласия путем “диалога и консультаций, а также учитывать законные беспокойства друг друга”, согласно сообщению министерства иностранных дел.

Чего ожидать от Си в Европе

Ожидается, что уже завтра Макрон отвезет Си, которого будет сопровождать его жена Пэн Лиюань, в Пиренейские горы, где он бывал в детстве, на день менее публичных переговоров.

Однако аналитики скептически относятся к тому, что Макрон сможет оказать значительное влияние на китайского лидера, даже несмотря на пышный прием на красной дорожке и поездку во вторник на свежий горный воздух Кол-дю-Турмале на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря.

Две другие страны, выбранные Си для своего европейского турне, Сербия и Венгрия, считаются одними из самых симпатизирующих Москве в Европе.

Украинский политолог Олеся Яхно считает, что, в общем, визит китайского в Европу, и, в частности, во Францию, вряд ли снизит напряжение между Китаем и Евросоюзом, а также маловероятно, что повлияет на отношение Си к российско-украинской войне.

По словам Яхно, Си Цзиньпин считал, что лидер Франции является тем политиком, с которым можно вести более глубокие переговоры, чем с Евросоюзом, учитывая, что Макрон ранее делал заявления о необходимости отдельной, или более самостоятельной, оборонной политики Европейского Союза.

— Все же они (ожидания Китая, — Ред.) себя не оправдали. Потому что мы видим, что сейчас происходит огромный конфликт, на грани торговой войны, между Китаем и Европейским Союзом, — говорит она.

Этот конфликт связан не только с коньячным бизнесом Франции: речь идет о зеленой энергетике, как электромобили, где, по мнению официального Брюсселя, Китай ведет “не совсем честную конкуренцию”, говорит Яхно.

Как оказалось пока, позиция Макрона будет такой же, как и позиция Европейского Союза в целом.

Также в Евросоюзе обеспокоены тем, что Китай участвует в торговле теми элементами, которые Россия использует в военных технологиях и войне против Украины.

— Си рассчитывал, что визит во Францию будет плодотворным с точки зрения коммуникаций со всей Европой через Макрона. Но я думаю, что это не совсем в полной мере оправдает ожидания. А также визит в Сербию и в Венгрию, лидеры которых считаются, если не пророссийскими, то все-таки более лояльными к РФ, по сравнению с другими странами Европейского Союза, — говорит Яхно.

Кроме того, политолог считает, что лидер Китая может “прощупывать почву настроений” в Европе.

— Если стать над ситуацией, не конкретного текущего момента, а в целом, то, в принципе, сохраняется все равно этот баланс статуса-кво, который был и год назад. Китай, с одной стороны, говорит, что он против войны, и я думаю, что Китай реально против какой-то эскалации, если мы говорим о ядерных рисках. Но в то же время Китай поддерживает отношения экономические с РФ, и Китай является идеологическим противником Соединенных Штатов, — объясняет Яхно.

В свою очередь со стороны Европы существует продолжение сотрудничества с Китаем, поскольку есть надежда, что Китай может быть использован в предупреждении ядерных рисков со стороны России.

Формула и Саммит мира

Отдельным вопросом является глобальный Саммит мира, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. Китай, хотя и присылал своих представителей на подготовительные переговоры по Саммиту мира и внедрению Формулы мира, все же потом отказался участвовать в дальнейших заседаниях. Соответственно, как ожидается, китайских представителей не будет и на самом Саммите мира.

По словам Яхно, европейские лидеры будут пытаться привлечь Китай к Саммиту мира, поскольку, даже “если Китай не разделяет все позиции, или не делает заявлений публичных против России, чтобы она вывела свои войска, все равно само участие будет показательным”.

— Такие переговоры (по привлечению Китая к реализации Формулы мира, — Ред.) ведутся постоянно и даже во время недавнего визита Олафа Шольца в Китай… там много говорилось об экономике, но и много говорилось о любых переговорах, о вопросах войны (РФ против Украины, — Ред.) и роли Китая в ее прекращении. И мы знаем, что Си заявил, что без России этот саммит будет без результата, — напоминает политолог.

Вместе с тем, продолжается процесс привлечения Китая к обсуждениям пунктов Формулы мира, поскольку есть отдельные положения, в которых заинтересован официальный Пекин.

— Там есть пункты, которые касаются непосредственно того, как прекратить войну, например, вывести российские войска. Или то, что касается ответственности. Но там есть и позиции, которые касаются глобальных вызовов и предотвращения их, в частности, ядерные риски, продовольственные риски. Там есть важный пункт об уважении суверенитета и территориальной целостности как одной из основ решения войны. Я думаю, что Китай, конечно, эти пункты поддерживает. Он об этом заявлял и может здесь сыграть свою роль, — объясняет Яхно.

Эксперт заключает, что, вероятно, Китай сам еще не определился и будет традиционно “смотреть по ситуации, как ему это будет более выгодно”.

— Неважно это учитывая интересы России, или Украины, или Запада. Это будет учитывая свои собственные интересы, будет ли это ему выгодно в тот текущий момент участвовать в этом саммите, — говорит она.

Олеся Яхно также предполагает, что на Саммите мира может присутствовать представитель Китая в виде министра, или другое должностное лицо, которое будет избегать делать какие-то конкретные заявления.

Визит Путина в Китай

Отдельно российский диктатор Владимир Путин заявлял, что планирует в мае посетить Китай с официальным визитом. По мнению политических обозревателей, там он планирует сохранить существующие отношения с Поднебесной и не дать испортиться отношениям между Москвой и Пекином. Ожидается, что визит Путина состоится после инаугурации.

По словам политолога Яхно, для Кремля является приемлемым все, что уменьшает единство США или Европы, а также представляет какую-то альтернативную позицию американцам.

— Другое дело, что то, что Китай становится крепче, и то, что, например, Россия перешла на расчеты в юанях, поскольку у нее нет другой валюты с Китаем, и все это работает на усиление как раз Китая, а не России. Я думаю, что РФ это понимает, что стратегически Китай усиливается, но, видимо, есть какое-то такое убеждение (в Кремле, — Ред.), что Россия может переиграть Китай и получать там какие-то свои выгоды, — говорит она.

Вместе с тем, между Москвой и Пекином могут обостриться противоречия, как, например, из-за присутствия Китая в тех сферах влияния РФ, где ранее российское присутствие считалось традиционным, а именно в Центральной Азии и Казахстане. В последнее время Китай усиливает свое влияние на эти государства.

Что касается взаимного сотрудничества, то сегодня обе страны — Россия и Китай — нуждаются друг в друге.

— Китай активно использует российские ресурсы, в частности является одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов. Китай использует активно российский рынок, куда он поставляет детали или товары, которых Россия лишена напрямую из-за санкций Европейского Союза. Поэтому Китай использует ресурсы России. Ну, а Россия использует Китай, — объясняет политолог.

Кроме того, Китай использует Россию в дипломатических вопросах, поскольку Пекин позиционирует определенным идеологическим противником Запада и голосования, например, на уровне ООН, идут в пользу Поднебесной, когда против них выступает официальная Москва.

— В общем, из-за санкций и публичной оппозиции, они (Китай и РФ, — Ред.) становятся, на данный момент, естественными союзниками в текущем моменте, в частности в экономических вопросах. Но с точки зрения долгосрочных стратегических интересов между Россией и между Китаем есть много противоречий, о которых уже сегодня говорят, и, более того, прямая конкуренция за влияние в зоне сфер, которые ранее были и частично остаются российскими, но куда более активно начинает заходить Китай, — резюмирует политолог.

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