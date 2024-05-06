ЕС может ответить Китаю ограничениями, если Пекин не предоставит доступ на свои рынки

Европейский союз готов применить все имеющиеся инструменты для защиты своей экономики, если Китай не предоставит справедливый доступ на его рынки.

Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином в Париже.

Торговля ЕС и Китая

По словам главы Еврокомиссии, китайские товары с высоким уровнем субсидирования, такие как электромобили и сталь, наводняют Европу, и заявила, что мир не может поглотить излишки китайского производства.

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Фон дер Ляйен выступила после встречи в понедельник с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Си, который находится с государственным визитом во Франции, а затем отправится в Сербию и Венгрию в рамках своей первой за пять лет поездки в страны блока.

— Чтобы торговля была справедливой, доступ на рынки друг друга также должен быть взаимным. Мы обсудили, как добиться реального прогресса в вопросе доступа на рынки. Я по-прежнему уверена, что можно добиться большего прогресса. В то же время мы готовы в полной мере использовать наши инструменты защиты торговли, если это будет необходимо, — сказала она.

Как отмечает Bloomberg, Евросоюз ужесточает торговые отношения с Китаем, вторя опасениям США по поводу избыточных мощностей в зеленой промышленности, поддерживаемых Китаем. Риторический сдвиг уже перешел в практическую плоскость, когда осенью 2023 года ЕС начал расследование субсидий на китайские электромобили, которое может привести к введению новых тарифов к июлю. Он также внимательно изучает другие отрасли, такие как ветроэнергетика, солнечная энергетика и железные дороги.

Фон дер Ляйен сказала, что ЕС может задействовать такие инструменты, как Международный инструмент закупок, который был создан в 2022 году и впервые использован в прошлом месяце для проведения расследования в отношении китайских поставщиков медицинского оборудования. В конечном итоге Брюссель может ограничить доступ Китая к тендерам, если обнаружит отсутствие взаимности.

— Европа не может согласиться с искажающей рынок практикой, которая может привести к деиндустриализации, — заявила фон дер Ляйен.

Позиция сторон

Китай отрицает наличие избыточных мощностей и обвиняет ЕС в протекционизме. По данным государственного китайского информационного агентства Синьхуа, Си подтвердил эту позицию на переговорах с Макроном и фон дер Ляйен, заявив, что не существует проблемы производственных мощностей с точки зрения сравнительных преимуществ или спроса на мировом рынке.

Франция является одним из ключевых сторонников более жесткого подхода ЕС. В своей речи в прошлом месяце, излагая свое видение будущего Европы, Макрон призвал ЕС сделать больше, чтобы повторить субсидии в США и ввести преференции для отечественной промышленности в стратегических секторах, включая искусственный интеллект и зеленые технологии.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что эти изменения означают конец эпохи “счастливой глобализации” и что теперь ЕС должен показать свои зубы. Выступая на конференции лидеров французского и китайского бизнеса, приуроченной к визиту Си, он сказал, что до достижения баланса еще далеко, поскольку только Франция имеет дефицит торгового баланса с Китаем в размере $49,6 млрд.

Отвечая французскому министру, Ю Юаньтан, глава департамента Европы Министерства торговли Китая, заявил, что его страна никогда не стремилась к дисбалансу.

— Мы считаем, что когда две страны ведут торговлю, мы используем наши собственные конкурентные преимущества, тогда наши предприятия могут торговать в открытой, справедливой, стабильной и недискриминационной среде, — сказал он.

Китай не остается в стороне от того, как Европа становится все более напористой. В январе Пекин начал антидемпинговое расследование в отношении ликероводочной продукции, и этот шаг может нанести непропорциональный ущерб французским производителям коньяка. Во время визита Си они призвали к заключению сделки для решения этого вопроса, предупредив, что этот напиток представляет собой 70 тыс. прямых и косвенных рабочих мест в стране.

— Действия Европейской комиссии посылают негативные и неверные сигналы, которые вызвали беспокойство в промышленности Китая и ЕС, а также негативно сказались на торговых связях, — сказал Юй.

Фон дер Ляйен заявила, что призывает китайское правительство решить проблему “структурного избытка производственных мощностей”, поскольку Китай “продолжает массированно поддерживать свой производственный сектор”, в то время как внутренний спрос не растет.

— Китай, который играет честно, хорош для всех нас. В то же время Европа не откажется от принятия жестких решений, необходимых для защиты ее экономики и безопасности, — сказала она.

Примечательно, что Фон дер Ляйен сказала, что она и Макрон призвали Си использовать свое влияние на Владимира Путина, чтобы прекратить войну против Украины, добавив, что позиция Китая по этому конфликту влияет на отношения между Пекином и ЕС. Она также заявила, что Китай может помочь ограничить распространение ракет и беспилотников Ирана.

Фото: Emmanuel Macron

Источник : Bloomberg

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