Визит Си Цзиньпина в Европу: изменится ли отношение Китая к войне в Украине

Шестидневный визит лидера Китая Си Цзиньпина во Францию, Венгрию и Сербию подошел к концу, но вряд ли все европейские лидеры остались с одинаковым впечатлением от встречи с Си.

Одной из тем встречи была агрессия России против Украины, но отношение Китая к большой войне, вероятно, не изменится или изменится несущественно.

Вместе с тем, финансовые вливания КНР в одну из стран Евросоюза могут лишь углубить разногласия между европейскими лидерами.

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Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал Алексей Гарань, профессор политологии Национального университета Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

Визит Си во Францию: какими могут быть последствия для Украины

Первой остановкой генсека компартии Китая стал Париж, где Си Цзиньпин встретился не только с президентом Франции Эммануэлем Макроном, но и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. На повестке дня — торговые разногласия между китайским и европейским рынками, а также российско-украинская война.

Как отмечает Алексей Гарань, после завершения визита мало что известно о том, какми будут последствия, поскольку разговоры происходили в основном за закрытыми дверями.

— Мы не знаем, какие аргументы приводил Макрон. Или Макрон, скажем, говорил об усилении, о возможных экономических санкциях против Китая. Но тут надо сказать, что Европа и сама заинтересована в экономических отношениях с Пекином, это очень важно для нее. Китай является одновременно и инвестором в Европу, и одновременно он таким образом становится и угрозой для Европы, потому что он может влиять на политику Европы изнутри, — объясняет профессор.

По мнению политолога, политика Поднебесной, вероятно, останется такой, какой она есть сейчас, поскольку Пекину выгодна война России против Украины, пока она не выходит за определенные рамки.

— С одной стороны она (война, — Ред.) превращает Россию в вассала Китая еще больше. Этот процесс начался и раньше, еще с 2014 года. Сейчас он усиливается. То есть Китай получает возможность влиять на Россию, получает от нее дешево нефть и газ. С другой стороны, очевидно, что эта война ослабляет и позиции США и Европы, поскольку Штаты и ЕС вынуждены тратить ресурсы, которых и так не хватает. Это приводит к тому, что подрывается и доверие к США, и к НАТО, — объясняет Гарань.

Он также прокомментировал материал Bloomberg, в котором говорилось о том, что во время визита Си Цзиньпина в Европу, китайский лидер пытался вбить клин в отношения между ЕС и США. По словам Гараня, для Китая посеять разлад между Брюсселем и Вашингтоном является постоянной целью.

— Почему это нужно? Если России удастся, если западные санкции не помогут, скажем, и Путин сможет контролировать захваченные территории, то это будет сигналом для Китая по Тайваню. И расчет тоже на то, что тогда развалится западная солидарность, потому что эти страны имеют большие экономические интересы в Китае, — отмечает эксперт.

Таким образом Китай действует “традиционно”, как по китайской поговорке, говорит политолог: “Обезьяна сидит на дереве и наблюдает за борьбой двух тигров, и ждет, когда трупы ее врагов поплывут в реку. Только в данном случае Китай это уже не обезьяна, а это тигр, который наблюдает за борьбой других тигров”.

Вместе с тем, Китай заинтересован в том, чтобы сдерживать Россию в вопросе ядерной эскалации, поэтому здесь роль Пекина может быть положительной.

— И, в частности, что Китай, что Индия, они в прошлом году сделали соответствующие замечания Путину, чтобы он не бряцал ядерным оружием. Потому что это не в интересах этих стран, — говорит он.

Другим вопросом, где имеет интересы Поднебесная, является продовольственная безопасность, поскольку Украина достаточно много экспортирует сельскохозяйственного производства в Китай.

— Очевидно, что Китай заинтересован, чтобы это (экспорт агропродукции, — Ред.) продолжалось… Война в Украине дестабилизирует практически все мировые рынки, поэтому для Китая это, в определенной степени, угроза, — добавляет эксперт.

Китай — ЕС: влияние на Россию

После визита Си во Францию, где, в частности, поднималась тема давления Китая на президента РФ Владимира Путина, возможно более осторожное отношение Пекина к торговле с Россией товарами двойного назначения, предполагает политолог.

— Китай отрицает поставки военной продукции в Россию. И, возможно, так оно и есть. Но Китай поставляет множество товаров двойного назначения, которые Россия может использовать в своей войне против Украины, — добавляет Гарань.

Параллельно с этим риторика Китая во многом совпадает с российской риторикой, отмечает профессор политологии: на публике официальные китайские представители называют агрессию России “украинским кризисом”, а виновными в этом кризисе видят США и НАТО.

Кроме того, до сих пор остается под вопросом участие Китая в Глобальном саммите мира, инициированного Киевом. Официальный Пекин ранее указывал, что не видит смысла в этом саммите без участия России.

— И даже если он (Китай, — Ред.) поедет (на Глобальный саммит мира, — Ред.), трудно сказать, что это даст. То, что Китай приехал, может что-то дать с символической точки зрения. Но Китай, опять же, будет повторять российскую риторику о войне. Поэтому неизвестно, кому он больше подыгрывает, нам или России. И я думаю, что Макрон как раз говорил (с Си Цзиньпинем, — Ред.) об этом, — говорит Алексей Гарань.

Политолог вспоминает, что Макрон ранее предупреждал Китай о том, чтобы военные товары не поставлялись России, но китайский ответ на это был таким, что этого и так нет.

— Как оно будет развиваться реально? Я думаю, что, к сожалению, все-таки Китай ближе к позиции России. На него можно давить. Китайские банки боятся попасть под так называемые вторичные санкции, если они будут участвовать в каких-то операциях с банками РФ, — добавляет он.

В вопросе отношений Китая с Россией важным фактором могут быть результаты президентских выборов в Соединенных Штатах, отмечает политолог, поскольку республиканец Дональд Трамп, который является кандидатом в президентской гонке, ранее имел очень жесткую антикитайскую позицию.

— Мы не знаем, какая будет позиция на этот раз, если Трамп победит. То есть это зависит от многих факторов. Для Китая главный соперник — это Соединенные Штаты. И поэтому все остальные события Пекин будет рассматривать в контексте этого соперника. То есть, помогает ли ему (Китаю, — Ред.) агрессия России, или каким-то образом война ослабит или расшатает Запад, или расшатает НАТО. Война помогает превратить Россию в младшего партнера Китая. Поэтому, честно говоря, я не вижу здесь больших надежд на то, что Китай изменит свою позицию, — отмечает профессор политологии.

С другой стороны, если Китай увидит поражение российских войск в Украине, тогда он может модифицировать свою политику, отмечает Гарань.

Визит Си в Сербию и Венгрию

По словам ученого, Сербия и Венгрия не были выбраны как случайные страны в рамках визита Си Цзиньпина в Европу.

— Это страны, которые ближе всего к России, и которые позволяют себе антизападные высказывания. Для лидеров этих стран это (визит Си, — Ред.) является возможностью получить китайские деньги. Это возможность играть на нескольких досках, поскольку та же Сербия не отказывается от движения в ЕС. В то же время это дает возможность как-то балансировать и использовать дружбу с одними против других, и наоборот, — объясняет политолог.

По мнению эксперта, Китай будет пользоваться случаем для дальнейшего проникновения в экономику Сербии и Венгрии, что может иметь и политическое влияние в будущем, поскольку “китайское присутствие в Европе было и является очень большим”.

Он указывает, что китайские деньги для Венгрии могут предоставить определенную автономию для официального Будапешта в рамках действий Евросоюза, в частности, в вопросах поддержки Украины.

— Это его (премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, — Ред.) делает более независимым, усиливает его. Сейчас мы видим, что возникает достаточно мощная оппозиция, которая имеет перспективы в Венгрии. И таким образом, это угроза Орбану . Он получает, скажем, дополнительные средства для того, чтобы их вливать в экономику Венгрии. Быть менее зависимым от помощи ЕС. Хотя, в любом случае, Орбан не обойдется без Евросоюза. Но это делает его более независимым, — объясняет эксперт.

Что касается Сербии, то эту страну Си Цзиньпин посетил 7 мая, что совпадает с 25-й годовщиной бомбардировки силами НАТО посольства Китая в Белграде. В своем выступлении во время визита китайский лидер вспомнил о взрыве, и подчеркнул, что “мы не должны забывать, что сегодня, 25 лет назад, НАТО нагло разбомбило посольство Китая в Югославии”.

— Китайский народ ценит мир, но никогда не позволит повторить исторические трагедии, — заявил Си.

Но, вместе с тем, во время обстрела Одессы со стороны России в июле 2023 года пострадало здание Генконсульства Китая, сообщало ранее МИД Украины. Эту параллель в Пекине не заметили.

Впрочем, как отмечает Алексей Гарань, это было проигнорировано Китаем, поскольку это политически выгодно.

— Я думаю, что по закрытым дипломатическим каналам Китай, конечно, выразил “фе”, и сказал, чтобы были осторожнее. Но в публичной плоскости мы видим, что он (Си Цзиньпин, — Ред.) это не использует. Это извечная китайская дипломатия, — говорит профессор политологии.

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