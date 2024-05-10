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Илья Нежигай, редактор ленты

Визит Си Цзиньпина в Европу: изменится ли отношение Китая к войне в Украине

Визит Си Цзиньпина в Европу: чего хочет Китай и как может измениться отношение к войне в Украине
Фото: Getty Images

Шестидневный визит лидера Китая Си Цзиньпина во Францию, Венгрию и Сербию подошел к концу, но вряд ли все европейские лидеры остались с одинаковым впечатлением от встречи с Си.

Одной из тем встречи была агрессия России против Украины, но отношение Китая к большой войне, вероятно, не изменится или изменится несущественно.

Вместе с тем, финансовые вливания КНР в одну из стран Евросоюза могут лишь углубить разногласия между европейскими лидерами.

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Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал Алексей Гарань, профессор политологии Национального университета Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

Визит Си во Францию: какими могут быть последствия для Украины

Первой остановкой генсека компартии Китая стал Париж, где Си Цзиньпин встретился не только с президентом Франции Эммануэлем Макроном, но и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. На повестке дня — торговые разногласия между китайским и европейским рынками, а также российско-украинская война.

Как отмечает Алексей Гарань, после завершения визита мало что известно о том, какми будут последствия, поскольку разговоры происходили в основном за закрытыми дверями.

— Мы не знаем, какие аргументы приводил Макрон. Или Макрон, скажем, говорил об усилении, о возможных экономических санкциях против Китая. Но тут надо сказать, что Европа и сама заинтересована в экономических отношениях с Пекином, это очень важно для нее. Китай является одновременно и инвестором в Европу, и одновременно он таким образом становится и угрозой для Европы, потому что он может влиять на политику Европы изнутри, — объясняет профессор.

По мнению политолога, политика Поднебесной, вероятно, останется такой, какой она есть сейчас, поскольку Пекину выгодна война России против Украины, пока она не выходит за определенные рамки.

— С одной стороны она (война, — Ред.) превращает Россию в вассала Китая еще больше. Этот процесс начался и раньше, еще с 2014 года. Сейчас он усиливается. То есть Китай получает возможность влиять на Россию, получает от нее дешево нефть и газ.

С другой стороны, очевидно, что эта война ослабляет и позиции США и Европы, поскольку Штаты и ЕС вынуждены тратить ресурсы, которых и так не хватает. Это приводит к тому, что подрывается и доверие к США, и к НАТО, — объясняет Гарань.

Визит Си Цзиньпина в Европу: чего хочет Китай и как может измениться отношение к войне в Украине

Фото: Getty Images

Он также прокомментировал материал Bloomberg, в котором говорилось о том, что во время визита Си Цзиньпина в Европу, китайский лидер пытался вбить клин в отношения между ЕС и США. По словам Гараня, для Китая посеять разлад между Брюсселем и Вашингтоном является постоянной целью.

— Почему это нужно? Если России удастся, если западные санкции не помогут, скажем, и Путин сможет контролировать захваченные территории, то это будет сигналом для Китая по Тайваню. И расчет тоже на то, что тогда развалится западная солидарность, потому что эти страны имеют большие экономические интересы в Китае, — отмечает эксперт.

Таким образом Китай действует “традиционно”, как по китайской поговорке, говорит политолог: “Обезьяна сидит на дереве и наблюдает за борьбой двух тигров, и ждет, когда трупы ее врагов поплывут в реку. Только в данном случае Китай это уже не обезьяна, а это тигр, который наблюдает за борьбой других тигров”.

Вместе с тем, Китай заинтересован в том, чтобы сдерживать Россию в вопросе ядерной эскалации, поэтому здесь роль Пекина может быть положительной.

— И, в частности, что Китай, что Индия, они в прошлом году сделали соответствующие замечания Путину, чтобы он не бряцал ядерным оружием. Потому что это не в интересах этих стран, — говорит он.

Другим вопросом, где имеет интересы Поднебесная, является продовольственная безопасность, поскольку Украина достаточно много экспортирует сельскохозяйственного производства в Китай.

— Очевидно, что Китай заинтересован, чтобы это (экспорт агропродукции, — Ред.) продолжалось… Война в Украине дестабилизирует практически все мировые рынки, поэтому для Китая это, в определенной степени, угроза, — добавляет эксперт.

Китай — ЕС: влияние на Россию

После визита Си во Францию, где, в частности, поднималась тема давления Китая на президента РФ Владимира Путина, возможно более осторожное отношение Пекина к торговле с Россией товарами двойного назначения, предполагает политолог.

— Китай отрицает поставки военной продукции в Россию. И, возможно, так оно и есть. Но Китай поставляет множество товаров двойного назначения, которые Россия может использовать в своей войне против Украины, — добавляет Гарань.

Параллельно с этим риторика Китая во многом совпадает с российской риторикой, отмечает профессор политологии: на публике официальные китайские представители называют агрессию России “украинским кризисом”, а виновными в этом кризисе видят США и НАТО.

Кроме того, до сих пор остается под вопросом участие Китая в Глобальном саммите мира, инициированного Киевом. Официальный Пекин ранее указывал, что не видит смысла в этом саммите без участия России.

— И даже если он (Китай, — Ред.) поедет (на Глобальный саммит мира, — Ред.), трудно сказать, что это даст. То, что Китай приехал, может что-то дать с символической точки зрения. Но Китай, опять же, будет повторять российскую риторику о войне. Поэтому неизвестно, кому он больше подыгрывает, нам или России. И я думаю, что Макрон как раз говорил (с Си Цзиньпинем, — Ред.) об этом, — говорит Алексей Гарань.

Политолог вспоминает, что Макрон ранее предупреждал Китай о том, чтобы военные товары не поставлялись России, но китайский ответ на это был таким, что этого и так нет.

— Как оно будет развиваться реально? Я думаю, что, к сожалению, все-таки Китай ближе к позиции России. На него можно давить. Китайские банки боятся попасть под так называемые вторичные санкции, если они будут участвовать в каких-то операциях с банками РФ, — добавляет он.

В вопросе отношений Китая с Россией важным фактором могут быть результаты президентских выборов в Соединенных Штатах, отмечает политолог, поскольку республиканец Дональд Трамп, который является кандидатом в президентской гонке, ранее имел очень жесткую антикитайскую позицию.

Мы не знаем, какая будет позиция на этот раз, если Трамп победит. То есть это зависит от многих факторов. Для Китая главный соперник — это Соединенные Штаты. И поэтому все остальные события Пекин будет рассматривать в контексте этого соперника. То есть, помогает ли ему (Китаю, — Ред.) агрессия России, или каким-то образом война ослабит или расшатает Запад, или расшатает НАТО. Война помогает превратить Россию в младшего партнера Китая. Поэтому, честно говоря, я не вижу здесь больших надежд на то, что Китай изменит свою позицию, — отмечает профессор политологии.

С другой стороны, если Китай увидит поражение российских войск в Украине, тогда он может модифицировать свою политику, отмечает Гарань.

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Визит Си в Сербию и Венгрию

По словам ученого, Сербия и Венгрия не были выбраны как случайные страны в рамках визита Си Цзиньпина в Европу.

— Это страны, которые ближе всего к России, и которые позволяют себе антизападные высказывания. Для лидеров этих стран это (визит Си, — Ред.) является возможностью получить китайские деньги. Это возможность играть на нескольких досках, поскольку та же Сербия не отказывается от движения в ЕС. В то же время это дает возможность как-то балансировать и использовать дружбу с одними против других, и наоборот, — объясняет политолог.

По мнению эксперта, Китай будет пользоваться случаем для дальнейшего проникновения в экономику Сербии и Венгрии, что может иметь и политическое влияние в будущем, поскольку “китайское присутствие в Европе было и является очень большим”.

Он указывает, что китайские деньги для Венгрии могут предоставить определенную автономию для официального Будапешта в рамках действий Евросоюза, в частности, в вопросах поддержки Украины.

— Это его (премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, — Ред.) делает более независимым, усиливает его. Сейчас мы видим, что возникает достаточно мощная оппозиция, которая имеет перспективы в Венгрии. И таким образом,  это угроза Орбану . Он получает, скажем, дополнительные средства для того, чтобы их вливать в экономику Венгрии. Быть менее зависимым от помощи ЕС. Хотя, в любом случае, Орбан не обойдется без Евросоюза. Но это делает его более независимым, — объясняет эксперт.

Визит Си Цзиньпина в Европу: чего хочет Китай и как может измениться отношение к войне в Украине

Фото: Getty Images

Что касается Сербии, то эту страну Си Цзиньпин посетил 7 мая, что совпадает с 25-й годовщиной бомбардировки силами НАТО посольства Китая в Белграде. В своем выступлении во время визита китайский лидер вспомнил о взрыве, и подчеркнул, что “мы не должны забывать, что сегодня, 25 лет назад, НАТО нагло разбомбило посольство Китая в Югославии”.

— Китайский народ ценит мир, но никогда не позволит повторить исторические трагедии, — заявил Си.

Но, вместе с тем, во время обстрела Одессы со стороны России в июле 2023 года пострадало здание Генконсульства Китая, сообщало ранее МИД Украины. Эту параллель в Пекине не заметили.

Впрочем, как отмечает Алексей Гарань, это было проигнорировано Китаем, поскольку это политически выгодно.

— Я думаю, что по закрытым дипломатическим каналам Китай, конечно, выразил “фе”, и сказал, чтобы были осторожнее. Но в публичной плоскости мы видим, что он (Си Цзиньпин, — Ред.) это не использует. Это извечная китайская дипломатия, — говорит профессор политологии.

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Хакери

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