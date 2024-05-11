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Не ожидаем серьезных прорывов: США ставят под сомнение возможности РФ в Украине

Джон Кірбі
Фото: Getty Images

США убеждены в возможностях Украины на поле боя, поэтому сомневаются, что Россия сможет достичь серьезных успехов на фронте.

РФ вряд ли достигнет успехов в Украине

По информации издания Financial Times, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джо Кирби не исключает, что в ближайшие недели Россия активизирует наступление, чтобы продвинуться вглубь территории Украины.

— Но мы не ожидаем серьезных прорывов. Американская помощь даст возможность Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года, — сказал представитель Белого дома.

По его словам, в Вашингтоне работали в круглосуточном режиме, чтобы предоставить Украине все необходимое для защиты от российской агрессии, поэтому был выделен новый пакет военной помощи от США вечером 10 мая.

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В то же время президент Владимир Зеленский утверждает, что Украина привлекает на Харьковское направление больше сил и средств для борьбы с российскими оккупантами.

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Белый дом, Война в Украине, військова допомога, Джон Кірбі, Підтримка України, США, США-Украина
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