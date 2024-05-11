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Юлия Захарченко, редактор ленты

Начата тотальная гибридная война: в НАТО спрогнозировали, нападет ли Россия

Мірча Джоане
Фото: Getty Images

Против НАТО развязана тотальная гибридная война, однако сейчас Россия якобы не имеет намерений и военных возможностей напасть на любую страну Организации Североатлантического договора.

По информации издания Digi24, соответствующее заявление сделал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане.

Нападет ли РФ на НАТО

— Мы видим кибератаки, дезинформацию, гибридную войну, диверсии, акты насилия и убийства. Сейчас происходит сочетание кризисов, технологических и общественных трансформаций беспрецедентной сложности. Я могу сказать одно: слава богу, что мы в НАТО, — подчеркнул заместитель генсека.

По его словам, сейчас НАТО находится в процессе адаптации и трансформации, как никогда ранее за последние десятилетия.

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В частности, Марчи Джоане имеет в виду сотрудничество в оборонных планах и увеличение военного производства.

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Война в Украине, вторгнення, Напад, НАТО, Російська агресія, Россия-НАТО
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