В Литве звание Европеец года получил доброволец, защищающий Украину на войне

Почетный титул Европеец года-2024 получил Арунас Кумпис, который третий год воюет в Украине как иностранный доброволец.

Этим званием он был награжден в символическую для всех литовцев дату — 20 лет тому назад Литва вступила в Евросоюз.

Об этом сообщает LRT.

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Арунас Кумпис — Европеец года

Принимая почетную награду Кумпис посвятил ее всем, кто погиб за свободную и суверенную Украину — залог сохранения ценностей самой Литвы и всей Европы.

– Спасибо маме за терпение, друзьям и знакомым, которые всегда поддерживали и помогали, и, конечно, всем людям доброй воли в Литве за их решительность и жертвенность в поддержку Украины, — сказал доброволец, выступая со сцены.

Флаг Евросоюза с подписями Арунаса и его побратимов будет развеваться у здания Европарламента, напоминая о высокой цене свободы.

Фото: Facebook Арунаса Кумписа

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