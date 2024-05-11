В Литве звание Европеец года получил доброволец, защищающий Украину на войне
Почетный титул Европеец года-2024 получил Арунас Кумпис, который третий год воюет в Украине как иностранный доброволец.
Этим званием он был награжден в символическую для всех литовцев дату — 20 лет тому назад Литва вступила в Евросоюз.
Об этом сообщает LRT.
Арунас Кумпис — Европеец года
Принимая почетную награду Кумпис посвятил ее всем, кто погиб за свободную и суверенную Украину — залог сохранения ценностей самой Литвы и всей Европы.
– Спасибо маме за терпение, друзьям и знакомым, которые всегда поддерживали и помогали, и, конечно, всем людям доброй воли в Литве за их решительность и жертвенность в поддержку Украины, — сказал доброволец, выступая со сцены.
Флаг Евросоюза с подписями Арунаса и его побратимов будет развеваться у здания Европарламента, напоминая о высокой цене свободы.
Фото: Facebook Арунаса Кумписа