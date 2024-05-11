Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Путин назначил Шойгу и Патрушева на новые должности
Не ожидаем серьезных прорывов: США ставят под сомнение возможности РФ в Украине
Водители, механики, операторы дронов: какие профессии пользуются наибольшим спросом в рекрутинговых центрах
Какое место заняла Украина на Евровидении 2024
Почему Украина не голосует на Евровидении и как поддержать Alyona Alyona и Jerry Heil
Мир
Екатерина Белоброва, редактор ленты

В Литве звание Европеец года получил доброволец, защищающий Украину на войне

Арунас Кумпис — Европеец года 2024 в Литве

Почетный титул Европеец года-2024 получил Арунас Кумпис, который третий год воюет в Украине как иностранный доброволец.

Этим званием он был награжден в символическую для всех литовцев дату — 20 лет тому назад Литва вступила в Евросоюз.

Об этом сообщает LRT.

Сейчас смотрят

Арунас Кумпис — Европеец года

Принимая почетную награду Кумпис посвятил ее всем, кто погиб за свободную и суверенную Украину — залог сохранения ценностей самой Литвы и всей Европы.

– Спасибо маме за терпение,  друзьям и знакомым, которые всегда поддерживали и помогали, и, конечно, всем людям доброй воли в Литве за их решительность и жертвенность в поддержку Украины, — сказал доброволец, выступая со сцены.

Флаг Евросоюза с подписями Арунаса и его побратимов будет развеваться у здания Европарламента, напоминая о высокой цене свободы.

Читайте также
Литва предоставит Украине необходимые системы ПВО — Науседа
Зеленський і Науседа у Вільнюсі

Фото: Facebook Арунаса Кумписа

доброволець, Литва, Нагорода
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В правительстве Литвы рассказали, при каких условиях будут высылать украинцев
Литва не будет высылать украинцев домой, однако есть исключения
Литва предоставит Украине необходимые системы ПВО — Науседа
Зеленський і Науседа у Вільнюсі
Прекращение консульских услуг для украинцев за рубежом: что говорят эксперты о последствиях
Илия Куса о прекращении предоставления консульских услуг за рубежом
Президенты стран Балтии призвали ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении
Президенты стран Балтии призвали к переговорам с Украиной о вступлении
На границе с РФ и Беларусью нужно строить мощные укрепления уже сейчас — польский генерал
Литва - кордон із Білоруссю

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь