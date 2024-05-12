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Юлия Захарченко, редактор ленты

Газпром несет убытки из-за войны РФ против Украины – разведка Британии

газпром
Фото: Depositphotos

В результате полномасштабного вторжения на территорию Украины и ухудшения отношений Запада и России серьезно ограничена деятельность энергетической компании Газпром.

Убытки российского Газпрома

По информации Министерства обороны Великобритании со ссылкой на разведку, российский Газпром получил самый большой годовой убыток за последние 25 лет.

В прошлом году доходы российского Газпрома упали примерно на 30%, что привело к годовому чистому убытку в размере около 629 млрд рублей (речь идет об около $6,9 млн).

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— Неспособность Газпрома полностью переориентировать экспорт и отказаться от зависимости от европейских рынков, вероятно, дальше будет ограничивать прибыли как минимум до 2030 года, — отмечают в британской разведке.

Российский Газпром смог переориентировать только часть торговли на альтернативные рынки. Вероятно, они составят от 5% до 10% потерянных европейских продаж в течение 2023 года.

Сможет ли Газпром увеличить доходы

— Очень вероятно, что увеличение будущих продаж будет зависеть от строительства новых экспортных инфраструктурных объектов, например, газопровода Сила Сибири 2, — считают в Минобороны Британии.

Высокое налогообложение прибыли Газпрома в 2022 и 2023 годах почти наверняка уменьшило способность и стимулы для компании инвестировать в экспансию на альтернативные рынки, убеждены аналитики британской разведки.

В прошлом году российский Газпром уплатил в бюджет РФ 2,5 трлн рублей ($28 млн), то есть 9% от общих государственных доходов.

В британской разведке предполагают, что российское правительство увеличит налоговую нагрузку на Газпром в 2024 году, что могло повлиять на решение компании сократить инвестиции на этот год примерно на 15%.

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Война в Украине, Великобритания, Газпром, Деньги, Минобороны, Разведка, Росія
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