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Дроны СБУ атаковали нефтебазу и подстанцию под Белгородом и Липецком – источник

Взрывы в Белгороде, Липецкой и Курской областях РФ 13 мая 2024 года: что известно
Фото: Факти ICTV

Взрывы раздавались в ночь на 13 мая в трех регионах РФ — Белгородской, Липецкой и Курской областях.

Что известно об атаке дронов в РФ ночью 13 мая

Беспилотники СБУ ночью 13 мая атаковали два объекта на территории РФ — нефтебазу в Белгородской области и электроподстанцию в Липецкой области.

Об этом Фактам ICTV стало известно из собственных источников.

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В частности, по их данным, под удар попали нефтебаза Осколнефтеснабжение вблизи города Старый Оскол в Белгородской области и подстанция Елецкая мощностью 500 кВ в Липецкой области.

По словам собеседника, россияне в местных пабликах всю ночь жаловались на громкие взрывы в районе нефтебазы в Белгородской области, а губернатор Липецкой области подтвердил пожар на электроподстанции.

Эта электроподстанция питает тяговые подстанции РЖД, нефтеперекачивающую станцию Становая и обеспечивает транзит между Липецкой, Орловской и Брянской энергосистемами.

— Российская промышленность, работающая на войну против Украины, будет оставаться законной целью для СБУ. Мероприятия для подрыва военного потенциала врага будут продолжаться, — подчеркнул собеседник.

Взрывы в Белгороде

Ночью губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО над городом и его окрестностями, в результате чего якобы сбито несколько воздушных целей. Перед этим здесь объявлялась ракетная опасность.

Он утверждает, что пострадавших нет, но есть разрушения инфраструктуры. В частности, в селе Черемошное в результате прямого попадания снаряда полностью разрушены жилой дом, баня и гараж.

В этом селе, по его словам, различные повреждения зафиксированы еще в пяти частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. Также повреждены три автомобиля.

Пожар на подстанции в Липецкой области

Власти Липецкой области также сообщили о якобы успешном подавлении беспилотников на территории Становлянского округа и ликвидации возгорания на территории электроподстанции.

Местные СМИ показали, как горит подстанция после атаки БпЛА.

Атака дронов в Курской области

Взрывы раздавались в ночь на 13 мая и в Курской области. Российские пропагандистские СМИ сообщили о якобы сбивании восьми беспилотников самолетного типа.

Саму атаку и ее последствия власти региона не комментировали.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 810-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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