В ближайшие дни: США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Советник президента США по вопросам госбезопасности Джейк Салливан заявил, что уже в ближайшие дни Вашингтон отправит Киеву новый пакет военной помощи.

По его словам, Соединенные Штаты пытаются ускорить темпы поставок Украине, потому что любая задержка может завести ситуацию на фронте в тупик.

При этом американский чиновник не стал уточнять, что именно войдет в эту партию.

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— Часть этой техники уже находится на поле боя. Часть этого оборудования появится на поле боя на этой неделе. Поэтому я не хочу утверждать, что все оборудование стоимостью в миллиарды долларов находится на поле боя, но то, что вы увидите, — это постоянный поток, неделя за неделей, — рассказал Салливан.

Военная помощь от США 10 мая

На прошлой неделе Белый дом объявил о новом пакете вооружения для Украины на сумму в $400 млн.

Соответствующий указ подписал президент Джо Байден.

В новую партию помощи вошли БМП Bradley, боеприпасы для Patriot, NASAMS. артснаряды 155-мм и 105-мм.

Источник : White House

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