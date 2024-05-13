Отчаянно пытается продолжить войну: Госдеп США о решении Путина заменить Шойгу
Кадровые перестановки в России являются еще одним свидетельством “отчаянного стремления президента РФ Владимира Путина продолжить вторжение в Украину”.
Такое мнение высказали в Государственном департаменте США.
— Наша точка зрения заключается в том, что это является еще одним свидетельством отчаянного желания Путина продолжать его агрессивную войну против Украины, несмотря на то, что это является серьезным истощением российской экономики и большими потерями российских войск, — сказал журналистам заместитель спикера Госдепартамента Ведант Патель.
Замена Шойгу на посту министра обороны РФ
12 мая кремлевский диктатор Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова на должность министра обороны, а его предшественника Сергея Шойгу — председателем Совета безопасности РФ.
Ожидается, что соответствующее решение Совет Федерации примет на заседании 14 мая.
Глава Минобороны Британии Грант Шаппс прокомментировал назначение Белоусова, отметив, что он является очередной марионеткой Путина.