Чешская инициатива: Латвия выделила €10 млн на снаряды для Украины
Латвия выделила €10 млн на чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.
Об этом по итогам закрытого заседания правительства 14 мая сообщили премьер-министр Латвии Эвика Силиня и министр обороны страны Андрис Спрудс.
€10 млн от Латвии на артснаряды для Украины
По словам Андриса Спрудса, на выделенные €10 млн от Латвии должны приобрести более 3 тыс. крупнокалиберных 155-миллиметровых снарядов для Украины.
Меморандум о взаимосотрудничестве в сфере военно-технической помощи Украины Латвия и Чехия подписали 19 марта во время заседания контактной группы по обороне Украины, известном как Рамштайн.
Документ предусматривает закупку крупнокалиберных боеприпасов для нужд Украины.
К слову, в 2024-2026 годах Латвия намерена оказывать Украине военную поддержку в размере 0,25% от внутреннего валового продукта.
В этом году, по словам министра обороны Латвии, это €112 млн.
Отправка второй партии БпЛА Украине от Латвии
В июне ожидается отправка второй партии БпЛА Украине от Латвии.
В пакете планируют передать ориентировочно 1 тыс. боевых дронов разной мощности.
Напомним, что в первой партии БпЛА Украине от Латвии было около ста беспилотников.
Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины
Напомним, в мае 2023 года Евросоюз принял решение о выделении Украине пакета помощи на сумму €1 млрд в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ) для закупки 1 млн снарядов 155-го калибра.
Поскольку в последствии с выделением возникли сложности, Чехия объявила об инициативе по закупке боеприпасов для Украины у третьих стран.
В феврале президент Петр Павел заявил, что Чехия нашла 800 тыс. снарядов для Украины, однако для этого требуется дополнительное финансирование.
К апрелю Чехия нашла по всему миру уже более 1 млн артснарядов 155-го калибра.
В то время к инициативе Чехии присоединились около 20 стран. Выделенных ими средств оказалось достаточно для покупки 500 тыс. боеприпасов.
Ожидается, что уже в июне в Украину могут доставить первую партию из 180 тыс. боеприпасов, закупленных в рамках чешской инициативы.
Коалиция дронов
Отметим, что Латвия и Великобритания являются солидерами коалиции дронов, официально стартовавшей 17 февраля в рамках работы Контактной группы по обороне Украины.
К концу февраля к коалиции дронов присоединились восемь стран-партнеров (Латвия, Великобритания, Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды), однако в Минобороны Украины заявили о намерении привлечь не менее 20, в том числе и Турцию.
В конце марта к союзу присоединилась Австралия.
Латвия будет выделять на развитие коалиции дронов не менее €10 млн в год.
В настоящее время страны-участницы коалиции дронов заявили о финансировании в размере более €0,5 млрд на закупку БпЛА.
В целом страны-участницы коалиции намерены обеспечить 1 млн дронов для нужд Украины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 812-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Delfi