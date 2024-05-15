Чешская инициатива: Латвия выделила €10 млн на снаряды для Украины

Латвия выделила €10 млн на чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.

Об этом по итогам закрытого заседания правительства 14 мая сообщили премьер-министр Латвии Эвика Силиня и министр обороны страны Андрис Спрудс.

€10 млн от Латвии на артснаряды для Украины

По словам Андриса Спрудса, на выделенные €10 млн от Латвии должны приобрести более 3 тыс. крупнокалиберных 155-миллиметровых снарядов для Украины.

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Меморандум о взаимосотрудничестве в сфере военно-технической помощи Украины Латвия и Чехия подписали 19 марта во время заседания контактной группы по обороне Украины, известном как Рамштайн.

Документ предусматривает закупку крупнокалиберных боеприпасов для нужд Украины.

К слову, в 2024-2026 годах Латвия намерена оказывать Украине военную поддержку в размере 0,25% от внутреннего валового продукта.

В этом году, по словам министра обороны Латвии, это €112 млн.

Отправка второй партии БпЛА Украине от Латвии

В июне ожидается отправка второй партии БпЛА Украине от Латвии.

В пакете планируют передать ориентировочно 1 тыс. боевых дронов разной мощности.

Напомним, что в первой партии БпЛА Украине от Латвии было около ста беспилотников.

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины

Напомним, в мае 2023 года Евросоюз принял решение о выделении Украине пакета помощи на сумму €1 млрд в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ) для закупки 1 млн снарядов 155-го калибра.

Поскольку в последствии с выделением возникли сложности, Чехия объявила об инициативе по закупке боеприпасов для Украины у третьих стран.

В феврале президент Петр Павел заявил, что Чехия нашла 800 тыс. снарядов для Украины, однако для этого требуется дополнительное финансирование.

К апрелю Чехия нашла по всему миру уже более 1 млн артснарядов 155-го калибра.

В то время к инициативе Чехии присоединились около 20 стран. Выделенных ими средств оказалось достаточно для покупки 500 тыс. боеприпасов.

Ожидается, что уже в июне в Украину могут доставить первую партию из 180 тыс. боеприпасов, закупленных в рамках чешской инициативы.

Коалиция дронов

Отметим, что Латвия и Великобритания являются солидерами коалиции дронов, официально стартовавшей 17 февраля в рамках работы Контактной группы по обороне Украины.

К концу февраля к коалиции дронов присоединились восемь стран-партнеров (Латвия, Великобритания, Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды), однако в Минобороны Украины заявили о намерении привлечь не менее 20, в том числе и Турцию.

В конце марта к союзу присоединилась Австралия.

Латвия будет выделять на развитие коалиции дронов не менее €10 млн в год.

В настоящее время страны-участницы коалиции дронов заявили о финансировании в размере более €0,5 млрд на закупку БпЛА.

В целом страны-участницы коалиции намерены обеспечить 1 млн дронов для нужд Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 812-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Delfi

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