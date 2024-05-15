Эстония позволила использовать замороженные активы РФ для помощи Украине

В среду, 15 мая, парламент Эстонии (Рийгикогу) поддержал проект закона об использовании российских активов, которые находятся под западными санкциями, в пользу Украине.

Эту инициативу поддержали 65 депутатов, выступили против всего три.

Об этом сообщается на сайте парламента.

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— Россия — страна-агрессор, компенсация причиненного ею военного ущерба не может ложиться на плечи Украины и ее союзников. РФ должна нести ответственность за содеянное, — заявил председатель Конституционной комиссии Хендрик Йоханнес Террас.

Он добавил, что правовое регулирование использования замороженных активов РФ – сложная задача, над решением которой ведут работу сама Эстония и несколько государств-союзников.

— Сегодня мы предлагаем механизм, предусматривающий ответственность тех людей и компаний, которые непосредственно участвуют в осуществлении агрессии или способствуют ей, — пояснил Террас.

Замороженные активы РФ

Заморозка финансовых активов Центрбанка России стало одной из первых и ключевых санкций, введенных Западом против страны-агрессора с первых дней полномасштабной войны в Украине.

Это около €260 млрд в основном в виде ценных бумаг и наличных денег.

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