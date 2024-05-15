Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Путин назначил Шойгу и Патрушева на новые должности
Водители, механики, операторы дронов: какие профессии пользуются наибольшим спросом в рекрутинговых центрах
Какое место заняла Украина на Евровидении 2024
По Киеву и другим городам вводят аварийные отключения света: что происходит
Ломаченко – Камбосос: букмекеры назвали фаворита боя
Мир
Татьяна Забожко, редактор ленты

Взрывы в Ростовской области: БпЛА атаковали топливную базу

дрон бпла
Фото: Pixabay

Взрывы в Ростовской области 15 мая прогремели утром.

О чрезвычайной ситуации уже отчитался местный губернатор Василий Голубев.

Взрывы на топливной базе в Ростовской области 15 мая: что известно

По словам главы региона, взрывов на топливной базе в Ростовской области РФ 15 мая было два.

Сейчас смотрят

Столько же и беспилотников якобы атаковали топливную базу в Пролетарском районе.

Топливо, убеждает Василий Голубев, не загорелось.

Нет якобы и пострадавших.

Ростовская область на карте

Ростовська область на карті

Полномасштабная война в Украине длится уже 812-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Василий Голубев

атака дронами, Ростов
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Волгоградской области вспыхнули цистерны с топливом, сошли с рельсов 9 вагонов
Пожежа у Волгоградській області 14 травня 2024
События ночи 14 мая: Блинкен в Киеве, прилет в Харькове и сгоревшее судно в РФ
Головне за ніч 14 травня 2024
Обстрел Украины 14 мая: РФ атаковала 18 Шахедами и Искандером-М
Shahed-136 шахед
Дроны СБУ атаковали нефтебазу и подстанцию под Белгородом и Липецком – источник
Взрывы в Белгороде, Липецкой и Курской областях РФ 13 мая 2024 года: что известно
Волгоградский НПЗ и нефтебазу под Калугой 12 мая атаковало ГУР – источники
Пожежа в Росії

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь