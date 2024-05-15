Взрывы в Ростовской области: БпЛА атаковали топливную базу

Взрывы в Ростовской области 15 мая прогремели утром.

О чрезвычайной ситуации уже отчитался местный губернатор Василий Голубев.

Взрывы на топливной базе в Ростовской области 15 мая: что известно

По словам главы региона, взрывов на топливной базе в Ростовской области РФ 15 мая было два.

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Столько же и беспилотников якобы атаковали топливную базу в Пролетарском районе.

Топливо, убеждает Василий Голубев, не загорелось.

Нет якобы и пострадавших.

Ростовская область на карте

Полномасштабная война в Украине длится уже 812-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Василий Голубев

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