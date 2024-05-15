Татьяна Забожко, редактор ленты
Взрывы в Ростовской области: БпЛА атаковали топливную базу
Взрывы в Ростовской области 15 мая прогремели утром.
О чрезвычайной ситуации уже отчитался местный губернатор Василий Голубев.
Взрывы на топливной базе в Ростовской области 15 мая: что известно
По словам главы региона, взрывов на топливной базе в Ростовской области РФ 15 мая было два.
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Столько же и беспилотников якобы атаковали топливную базу в Пролетарском районе.
Топливо, убеждает Василий Голубев, не загорелось.
Нет якобы и пострадавших.
Ростовская область на карте
Полномасштабная война в Украине длится уже 812-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Василий Голубев
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