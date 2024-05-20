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Валентина Летяк, редактор ленты

У нападавшего на Фицо могли быть сообщники — глава МВД Словакии

Роберт Фіцо
Фото: Depositphotos

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток не исключает вероятности того, что нападавший на премьер-министра Роберта Фицо мог иметь сообщников.

Покушение на Фицо: что говорят в МВД Словакии

По его словам, специальная следственная группа, созданная в правительстве для изучения обстоятельств покушения на премьера Роберта Фицо, не исключает версию, что нападавший мог действовать не один.

Эшток отметил, что для этого есть основание — кто-то удалил его учетную запись в Facebook и переписку в мессенджере через два часа после покушения, хотя нападающего сразу же задержали.

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— Его удалил не он и, похоже, не его жена, — подчеркнул глава МВД.

Однако отверг слухи о том, что сообщниками нападавшего могли быть мужчина и женщина, которые стояли у барьера, откуда тот стрелял.

В каком состоянии Фицо

Накануне министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что премьер-министр  Роберт Фицо после покушения на убийство остается в стабильно тяжелом состоянии.

По его словам, врачам, которые провели сложную двухчасовую операцию, удалось фактически совершить чудо.

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Источник: Радио Свобода
замах, Роберт Фіцо, Словакия
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