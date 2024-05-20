У нападавшего на Фицо могли быть сообщники — глава МВД Словакии
Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток не исключает вероятности того, что нападавший на премьер-министра Роберта Фицо мог иметь сообщников.
Покушение на Фицо: что говорят в МВД Словакии
По его словам, специальная следственная группа, созданная в правительстве для изучения обстоятельств покушения на премьера Роберта Фицо, не исключает версию, что нападавший мог действовать не один.
Эшток отметил, что для этого есть основание — кто-то удалил его учетную запись в Facebook и переписку в мессенджере через два часа после покушения, хотя нападающего сразу же задержали.
— Его удалил не он и, похоже, не его жена, — подчеркнул глава МВД.
Однако отверг слухи о том, что сообщниками нападавшего могли быть мужчина и женщина, которые стояли у барьера, откуда тот стрелял.
В каком состоянии Фицо
Накануне министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что премьер-министр Роберт Фицо после покушения на убийство остается в стабильно тяжелом состоянии.
По его словам, врачам, которые провели сложную двухчасовую операцию, удалось фактически совершить чудо.