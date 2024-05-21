Германия готова поддержать план США по использованию замороженных активов РФ — СМИ

В Германии готовы поддержать план США по использованию будущих доходов от замороженных российских активов, которые сосредоточены в Европе, для поддержки помощи Украине в размере $50 млрд.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ходом дискуссии.

Использование замороженных активов РФ

Отмечается, согласие Германии может стать решающим шагом, который приблизит Вашингтон и его союзников к получению нового значительного пакета помощи для Украины.

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Bloomberg пишет, что официальные лица США и ЕС говорят, что предложение США набирает обороты и, как ожидается, будет доминировать на переговорах между министрами финансов и руководителями центральных банков стран G7, которые соберутся в Стреге (Италия), на ежегодную встречу, которая начнется в четверг.

В то же время немецкие чиновники не ожидают окончательной договоренности до встречи лидеров G7 13-15 июня, а имплементация состоится не раньше следующего года.

По информации агентства, на кону стоит вопрос, сможет ли украинское правительство оставаться финансово жизнеспособным до 2025 года. Международные партнеры хотят обеспечить финансирование для Украины, а также послать РФ сигнал о том, что поддержка Киева со стороны союзников по G7 не уменьшается.

С начала полномасштабного вторжения в Украину за рубежом заблокированными оказались активы центробанка РФ на саму около €260 млрд, более двух третей из них заморожены в ЕС.

Ранее газета The Guardian сообщала, что на этой неделе в Стреге министры финансов стран G7 обсудят законность предоставления Украине дополнительного кредита в размере €30 млрд из €270 млрд замороженных российских активов.

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что “наиболее перспективной” идеей является предоставление странами G7 займа Украине, который будет обеспечен доходами и процентами, полученными от замороженных российских активов в Европе.

Источник : Bloomberg

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