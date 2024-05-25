Диверсия в Ярославле: партизаны усложнили работу важного логистического узла РФ
Представители партизанского движения Атеш устроили диверсию в российском Ярославле.
Диверсия в Ярославле: что известно
Чтобы устроить диверсию в Ярославле, являющуюся важным логистическим узлом РФ в войне против Украины, агент движения Атеш уничтожил релейный шкаф на железной дороге.
После этого возникли проблемы в работе ближайшей железнодорожной станции Полянки.
Согласно данным партизан, успешная диверсия в Ярославле помогла усложнить транспортировку продукции военного назначения Ярославского радиозавода, Рыбинского завода Сатурн, конструкторского бюро Луч и т. д.
Как отмечают представители движения Атеш, в их ряды становятся все больше россиян.
– Мы готовим десятки новых операций, которые приблизят конец путинского режима, – анонсируют новые диверсии партизаны.
Диверсия в Ярославле: видео
Ярославль на карте
Напомним, что 23 мая представители движения Атеш сообщили об успешно организованной диверсии под Смоленском.
Тогда партизаны уничтожили внешний телекоммуникационный шкаф вышки связи в Станичках, чем ослабили российскую систему противовоздушной обороны.
В частности, после повреждения оборудования перестала действовать система связи ПВО 49 зенитной ракетной бригады Вооруженных сил России, размещенная на этой вышке.
Полномасштабная война в Украине длится уже 822-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Атеш
Фото: Атеш