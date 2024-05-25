Представители партизанского движения Атеш устроили диверсию в российском Ярославле.

Диверсия в Ярославле: что известно

Чтобы устроить диверсию в Ярославле, являющуюся важным логистическим узлом РФ в войне против Украины, агент движения Атеш уничтожил релейный шкаф на железной дороге.

После этого возникли проблемы в работе ближайшей железнодорожной станции Полянки.

Сейчас смотрят

Согласно данным партизан, успешная диверсия в Ярославле помогла усложнить транспортировку продукции военного назначения Ярославского радиозавода, Рыбинского завода Сатурн, конструкторского бюро Луч и т. д.

Как отмечают представители движения Атеш, в их ряды становятся все больше россиян.

– Мы готовим десятки новых операций, которые приблизят конец путинского режима, – анонсируют новые диверсии партизаны.

Диверсия в Ярославле: видео

Ярославль на карте

Напомним, что 23 мая представители движения Атеш сообщили об успешно организованной диверсии под Смоленском.

Тогда партизаны уничтожили внешний телекоммуникационный шкаф вышки связи в Станичках, чем ослабили российскую систему противовоздушной обороны.

В частности, после повреждения оборудования перестала действовать система связи ПВО 49 зенитной ракетной бригады Вооруженных сил России, размещенная на этой вышке.

Полномасштабная война в Украине длится уже 822-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Атеш

Фото: Атеш

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.