Кремлевский диктатор Владимир Путин устроил в День ВМС и российский День Крещения Руси нехарактерное для прошлых лет празднование, которым хотел запугать Запад и идеологически оправдать российский милитаризм.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО.

Морской парад в РФ

В Санкт-Петербурге прошел масштабный морской парад, в котором, кроме российских кораблей, приняли участие корабли флотов Индии, Китая и ряда стран Глобального Юга.

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Путин в своем выступлении на параде пообещал в дальнейшем увеличивать российский флот и оснащать его гиперзвуковыми ракетами. Также российских диктатор заявил, что Россия будет реагировать на возможное размещение в Германии американских ракет.

В ЦПД отмечают, что главной целью этого морского празднования является запугивание Запада с целью уменьшить военную помощь Украине. В то же время российский День Крещения Руси путинская пропаганда использовала для оправдания войны с Украиной, заявив о так называемой сакральности для России украинских земель.

Парад флота без уничтоженных Украиной кораблей

Как сообщает русская служба BBC, во время морского парада показали только два корабля Черноморского флота РФ: корвет Меркурий, который с 2024 года выполняет задачи на военной базе в сирийском Тартусе, а также фрегат Адмирал Григорович.

Парад проходил одновременно: в Санкт-Петербурге, в Балтийске, Владивостоке, Североморске, Каспийске и на российской базе в Тартусе (Сирия).

Во время докладов командующих флотами Черноморский флот упоминался дважды. При этом на параде не было ни одного из кораблей, которые, по заявлениям Генштаба ВСУ, в прошлом году были или повреждены, или уничтожены в Черном море.

Путин продолжает угрожать Западу

Путин заявил, что если США разместят ракеты большой дальности в Германии в 2026 году, то время полета до российских промышленных и оборонных объектов будет составлять около 10 минут.

Также Путин пригрозил, если США разместят ракеты средней дальности Тайфун (Typhon Mid-Range Capability, MRC) в Дании и на Филиппинах для проведения учений, то РФ разместит свои ракетные системы, которые сейчас находятся на завершающей стадии разработки, “в определенных местах”.

Стоит напомнить, что Россия в марте 2019 года официально остановила участие в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД, 1988 года), который запрещает баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5 500 километров.

Как сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW), в Калининградской области с 2018 года Россия уже разместила на постоянной основе баллистические ракеты Искандер-М, способные нести ядерные заряды, с радиусом действия до 500 км.

Развертывание запрещенных договором ракет является попыткой Путина в очередной раз побряцать ядерным оружием, чтобы заставить Запад к самосдерживанию.

Путин демонстрирует отношения с рядом незападных государств

По мнению аналитиков ISW, Россия использовала празднование Дня ВМФ, чтобы продемонстрировать отношения России с рядом незападных государств, которые якобы объединились против Запада.

Корабли ВМС Китая, Алжира и Индии приняли участие в военно-морском параде в Санкт-Петербурге, а представители 31 государства, в частности: Азербайджана, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Ливии, Мьянмы, Сирии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Южной Африки, приняли участие в официальных мероприятиях.

Кроме того, заместитель министра обороны России Александр Фомин встретился с командующим ВМС КНР Ху Чжунмином и обсудил с ним сотрудничество в военно-морской сфере. Также Фомин встретился с командующим ВМС Мьянмы Вин Хтейном и тоже обсудил дальнейшее военно-морское сотрудничество.

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