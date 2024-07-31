Харрис обогнала Трампа в предвыборной гонке

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа на один процентный пункт, сокращая разрыв, который образовался в последние недели предвыборной гонки действующего президента Джо Байдена.

Это следует из нового социологического исследования, проведенного Reuters/Ipsos в период с 26 по 28 июля.

Харрис опережает Трампа — опрос

— Трехдневный опрос, завершенный в воскресенье, показал, что вице-президента Харрис поддерживают 43% зарегистрированных избирателей, а бывшего президента Трампа — 42%, в пределах погрешности в 3,5 процентных пункта.

При этом опрос Reuters/Ipsos, проведенный на прошлой неделе, показал, что Харрис набирает 44%-42%.

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За последние 10 дней Харрис укрепила свои позиции в качестве кандидата от демократов, после того как 81-летний Байден уступил растущему давлению внутри своей партии и выбыл из предвыборной гонки. С тех пор на избирательную кампанию Харрис обрушился шквал пожертвований и поддержки.

В целом за последний месяц избиратели стали относиться к Харрис более благосклонно, пишет Reuters.

По данным опроса, 46% избирателей относятся к ней положительно против 51%, которые относятся к ней отрицательно. Это сравнимо с 40% благоприятных и 57% неблагоприятных мнений в опросе Reuters/Ipsos, проведенном 2 июля.

При этом благоприятное отношение к Трампу за это время изменилось незначительно: в последнем опросе 41 % зарегистрированных избирателей оценили его положительно, а 56 % — неблагоприятно.

Опрос также показал, что зарегистрированные избиратели предпочитают подход Трампа к экономике, иммиграции и преступности, в то время как по поводу Харрис считают, что у нее лучший план по здравоохранению.

Поиск вице-президента для Харрис

Примечательно, что Камала Харрис и ее кампания продолжают за закрытыми дверями проверять потенциальных кандидатов на роль вице-президента, и выбор может быть сделан в ближайшее время, когда Харрис будет готовиться к кампании вместе с этим человеком в конкурентных штатах на следующей неделе.

Претендентам на эту должность еще предстоит создать большой национальный профиль, свидетельствуют результаты опроса.

Так, сенатор США и бывший астронавт Марк Келли из Аризоны получил самый высокий рейтинг благоприятствования среди этой группы — 32 %, за ним следуют губернаторы Джош Шапиро из Пенсильвании — 27 %, Энди Бешир из Кентукки — 20 %, Джей Би Прицкер из Иллинойса — 14 % и Тим Вальц из Миннесоты — 11 %.

При этом около половины зарегистрированных избирателей, принявших участие в опросе, заявили, что не слышали о Келли и еще меньше знакомы с другими кандидатами.

Министр транспорта Пит Буттиджич не был включен в последний опрос, но 37% зарегистрированных избирателей, участвовавших в опросе на прошлой неделе, положительно отзываются о нем.

Отметим, что общенациональные опросы определяют поддержку политиков американскими избирателями, но судьбу президентского кресла обычно определяют штаты-конкуренты, такие как Аризона, Мичиган и Пенсильвания, которые меняют баланс в Коллегии выборщиков США.

Источник : Reuters

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